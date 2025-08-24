Caer en estas trampas permite a los ciberdelincuentes estafar a amigos, familiares y todos los contactos de la víctima sin que lo notes.

Una simple llamada desde un número con prefijo de Estados Unidos permitió que una mujer en España perdiera el control de su cuenta de WhatsApp en minutos. La persona al otro lado, haciéndose pasar por soporte técnico, alertó sobre un supuesto acceso no autorizado y pidió un código de seis dígitos. Al entregarlo, la víctima abrió sin saberlo la puerta a su perfil completo.

Esta situación derivó en suplantación de identidad y mensajes fraudulentos a sus contactos. El caso, documentado por el INCIBE, evidencia la sofisticación de los ciberdelincuentes para cometer múltiples fraudes sin dejar rastro.

Así operan los ciberdelincuentes para robar tu WhatsApp

En la mayoría de los casos, el atacante se hace pasar por personal de soporte técnico de la aplicación, alegando haber detectado accesos sospechosos o irregularidades en el perfil. Solicita datos del dispositivo y, finalmente, un código que la propia app envía para verificar la identidad. Al proporcionar este código, la víctima permite que los delincuentes completen el inicio de sesión desde otro dispositivo.

Con el control de la cuenta, los atacantes bloquean al usuario original usando las funciones de seguridad de la app y comienzan a estafar a familiares y amigos haciéndose pasar por él.

Qué riesgos se pueden presentar tras perder el acceso a WhatsApp

Una vez que los delincuentes toman control de la cuenta, el perfil robado se convierte en un medio para cometer nuevos fraudes. Normalmente, envían mensajes a los contactos del usuario pidiendo códigos o transferencias de dinero, especialmente mediante plataformas como Bizum.

En muchos casos, los atacantes se hacen pasar por la víctima, generando confianza y sensación de urgencia para que familiares y amigos compartan datos personales. Además, la cuenta comprometida permite acceder a conversaciones privadas, archivos e información sensible almacenada.

Cómo los estafadores intentan engañar a más personas

El fraude no siempre se produce mediante llamadas telefónicas. Los delincuentes también usan mensajes que parecen enviados por amigos de la víctima, pidiendo reenviar códigos con excusas como: “te llegó un mensaje por error, ¿puedes reenviármelo?”. Al hacerlo, el usuario entrega la clave, permitiendo que el número quede bajo el control de los atacantes.