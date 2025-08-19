¿Quieres estudiar gratis una carrera en 2026? Pronabec abrirá en setiembre la convocatoria de Beca 18 . Conoce aquí las 10 modalidades, requisitos y documentos clave para postular.

Concurso será lanzado el próximo mes de setiembre.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó que en setiembre se abrirá la convocatoria 2026 del concurso Beca 18, una de las más esperadas por miles de jóvenes en el Perú. Este beneficio cubre al 100% los gastos de estudios superiores en universidades, institutos o escuelas licenciadas, tanto públicas como privadas.

“Beca 18 es un concurso dirigido a estudiantes de alto rendimiento académico del último año o egresados de secundaria”, detalla la entidad del Ministerio de Educación.

Entre los beneficios incluidos están:

Costo de examen o carpeta de admisión

Matrícula y pensión completa

Nivelación académica

Alimentación y alojamiento

Movilidad local

Las 10 modalidades de Beca 18 en 2026

Este concurso contará nuevamente con diez modalidades de postulación, diseñadas según el perfil y situación de cada estudiante:

Ordinaria: para quienes acrediten condición de pobreza o pobreza extrema.

para quienes acrediten condición de pobreza o pobreza extrema. VRAEM: dirigida a jóvenes residentes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

dirigida a jóvenes residentes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Huallaga: para postulantes que residan en dicha zona.

para postulantes que residan en dicha zona. Protección: enfocada en adolescentes que hayan crecido bajo protección estatal.

enfocada en adolescentes que hayan crecido bajo protección estatal. Fuerzas Armadas: destinada a licenciados del Servicio Militar Voluntario.

destinada a licenciados del Servicio Militar Voluntario. Repared: para víctimas o familiares directos de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000.

para víctimas o familiares directos de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000. EIB: para quienes dominen una lengua originaria y deseen estudiar Educación Intercultural Bilingüe.

para quienes dominen una lengua originaria y deseen estudiar Educación Intercultural Bilingüe. Comunidad Nativa Amazónica (CNA): nueva modalidad exclusiva para estudiantes de comunidades amazónicas.

nueva modalidad exclusiva para estudiantes de comunidades amazónicas. Población Afroperuana (AP): para jóvenes que pertenezcan a esta comunidad.

para jóvenes que pertenezcan a esta comunidad. Hijos de Docentes: destinada a hijos de profesores de la Carrera Pública Magisterial.

Documentos básicos para postular

Según Pronabec, todos los postulantes deberán presentar uno de estos certificados emitidos por el Minedu:

Certificado Oficial de Estudios digital (solicítalo aquí)

Certificado Oficial de Estudios físico escaneado

Constancia de Logros de Aprendizaje (pídelo aquí)

Requisitos clave según cada modalidad

El perfil cambia según la modalidad elegida. Aquí algunos ejemplos:

Modalidad Ordinaria

Esta opción está dirigida a estudiantes con alto rendimiento académico y clasificación en pobreza o pobreza extrema, precisa Pronabec.

Nacionalidad peruana

Menor de 22 años

Pertenecer al tercio superior en 4° y 5° de secundaria

No haber cursado estudios superiores

Documento que acredite condición socioeconómica (consulta en Sisfoh)

Modalidad VRAEM

Está dirigida a estudiantes con buen rendimiento académico que residan en zonas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Nacionalidad peruana

Menor de 22 años

Tercio superior en 4° y 5° de secundaria

Haber estudiado en colegios del VRAEM

Presentar código modular del colegio

Modalidad Protección

Esta opción está dirigida para los estudiantes que crecieron en orfandad, explica el programa.