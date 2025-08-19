Wapa.pe
    Concurso será lanzado el próximo mes de setiembre.
    El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó que en setiembre se abrirá la convocatoria 2026 del concurso Beca 18, una de las más esperadas por miles de jóvenes en el Perú. Este beneficio cubre al 100% los gastos de estudios superiores en universidades, institutos o escuelas licenciadas, tanto públicas como privadas.

    “Beca 18 es un concurso dirigido a estudiantes de alto rendimiento académico del último año o egresados de secundaria”, detalla la entidad del Ministerio de Educación.

    Entre los beneficios incluidos están:

    • Costo de examen o carpeta de admisión
    • Matrícula y pensión completa
    • Nivelación académica
    • Alimentación y alojamiento
    • Movilidad local

    Las 10 modalidades de Beca 18 en 2026

    Este concurso contará nuevamente con diez modalidades de postulación, diseñadas según el perfil y situación de cada estudiante:

    • Ordinaria: para quienes acrediten condición de pobreza o pobreza extrema.
    • VRAEM: dirigida a jóvenes residentes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
    • Huallaga: para postulantes que residan en dicha zona.
    • Protección: enfocada en adolescentes que hayan crecido bajo protección estatal.
    • Fuerzas Armadas: destinada a licenciados del Servicio Militar Voluntario.
    • Repared: para víctimas o familiares directos de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000.
    • EIB: para quienes dominen una lengua originaria y deseen estudiar Educación Intercultural Bilingüe.
    • Comunidad Nativa Amazónica (CNA): nueva modalidad exclusiva para estudiantes de comunidades amazónicas.
    • Población Afroperuana (AP): para jóvenes que pertenezcan a esta comunidad.
    • Hijos de Docentes: destinada a hijos de profesores de la Carrera Pública Magisterial.

    Documentos básicos para postular

    Según Pronabec, todos los postulantes deberán presentar uno de estos certificados emitidos por el Minedu:

    • Certificado Oficial de Estudios digital (solicítalo aquí)
    • Certificado Oficial de Estudios físico escaneado
    • Constancia de Logros de Aprendizaje (pídelo aquí)

    Requisitos clave según cada modalidad

    El perfil cambia según la modalidad elegida. Aquí algunos ejemplos:

    Modalidad Ordinaria

    Esta opción está dirigida a estudiantes con alto rendimiento académico y clasificación en pobreza o pobreza extrema, precisa Pronabec.

    • Nacionalidad peruana
    • Menor de 22 años
    • Pertenecer al tercio superior en 4° y 5° de secundaria
    • No haber cursado estudios superiores
    • Documento que acredite condición socioeconómica (consulta en Sisfoh)

    Modalidad VRAEM

    Está dirigida a estudiantes con buen rendimiento académico que residan en zonas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

    • Nacionalidad peruana
    • Menor de 22 años
    • Tercio superior en 4° y 5° de secundaria
    • Haber estudiado en colegios del VRAEM
    • Presentar código modular del colegio

    Modalidad Protección

    Esta opción está dirigida para los estudiantes que crecieron en orfandad, explica el programa.

    • Nacionalidad peruana
    • Menor de 22 años
    • Medio superior en secundaria
    • Documento emitido por el MIMP o juzgado que certifique la situación de desprotección
    • No haber llevado estudios superiores
