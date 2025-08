¿Lizeth Atoccsa perderá Beca 18 tras comprar departamento? Pronabec aclara situación

Alexandra Ames , directora ejecutiva de Pronabec, aclaró que el objetivo del programa es ayudar a los jóvenes a salir de la pobreza mediante la educación superior, no mantenerlos en esa situación. Explicó que Lizeth cumplió con todos los requisitos para acceder a la beca y que su éxito actual no le resta mérito ni pone en riesgo el beneficio

“El propósito de Beca 18 es que los jóvenes mejoren su calidad de vida gracias a la educación. El caso de Lizeth es especial porque aún no concluye sus estudios universitarios, pero ya ha cumplido sueños que muchas personas adultas aún no logran. Es un ejemplo que puede motivar a más jóvenes a postular. La beca le permitió avanzar, crecer como influencer y emprendedora. Si no hubiera tenido ese apoyo, no habría llegado a donde está ahora”, explicó Ames.