Bañistas en Tumbes quedaron impactados al ver un cocodrilo de casi dos metros entrar al mar en la playa Nuevo Paraíso . Autoridades piden calma y cautela.

Un día de playa se convirtió en una escena inesperada para los bañistas de Nuevo Paraíso, en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes. A solo 50 minutos de la ciudad, quienes disfrutaban del mar quedaron atónitos al ver cómo un cocodrilo de casi dos metros ingresaba rápidamente al agua.

Susto en Tumbes por presencia de cocodrilo

Las imágenes del animal adentrándose en el mar se viralizaron en cuestión de horas, dejando a todos con la misma reacción: nadie volvió a entrar al agua.

La ingeniera forestal Éricka Gamboa, de la Dirección Forestal, Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales, confirmó que no es un hecho aislado: “Se han reportado varios avistamientos de cocodrilos en el mar de Tumbes, playas como La Cruz, Zorritos y ahora en Nuevo Paraíso”.

Los especialistas ya trabajan para ubicar al reptil y trasladarlo nuevamente a su hogar natural: el río Tumbes. “El cocodrilo americano se adapta muy bien tanto al agua dulce como salada. Exhortamos a los bañistas a no provocar ni agredir a los cocodrilos; mientras no los provoquen, no agreden”, recalcó la experta.

El cocodrilo americano (Crocodylus acutus) es una especie de tamaño moderadamente grande que habita en ríos, manglares y zonas salobres. Aunque prefiere alimentarse de pequeños vertebrados, en raras ocasiones puede atacar a personas.