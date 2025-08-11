En un contexto donde los costos de la canasta básica no dejan de aumentar, una joven peruana se ha hecho viral por su impresionante habilidad para manejar su presupuesto alimenticio. En un video compartido en TikTok, Jasmín Lucero, de 24 años, reveló cómo logra alimentarse con solo S/300 mensuales.

Su historia no solo atrajo la atención de quienes buscan maneras de reducir su gasto en comida, sino que también abrió un debate sobre cómo adaptar nuestros hábitos de consumo. Su enfoque, aparentemente simple pero eficaz, conquistó a muchos, quienes ahora buscan aplicar sus consejos de ahorro alimenticio en sus propios hogares.

Gasta solo S/300 al mes en comida

Jasmín Lucero no es ajena a las dificultades económicas que atraviesan muchos peruanos debido al incremento de los precios de los productos básicos. Sin embargo, su método de ahorro se ha convertido en un ejemplo de cómo administrar el dinero de manera eficiente sin caer en excesos.

Según la joven, lo clave es la organización. "No compro menú, me preparo el almuerzo y la cena. A veces desayuno fuera, pero solo lo hago si es necesario", comentó Lucero en su video. Su truco principal consiste en cómo distribuye su presupuesto para alimentos.

"Lo que hago es comprar dos veces al mes. Cada quincena lleno mi despensa", explicó. De este modo, asegura tener todo lo necesario para cubrir sus necesidades sin tener que ir al mercado constantemente. Además, sigue rigurosamente una lista de compras semanal. "Realicen su menú semanal. Es preferible hacer una lista de compras para evitar antojos", agregó.

Gracias a su organización, Lucero ha logrado reducir considerablemente sus gastos y evitar excesos en sus compras. Su estrategia le permite adquirir productos no perecibles en grandes cantidades, como arroz, azúcar y sal, los cuales no necesita comprar cada mes. También congela frutas y verduras para que duren más tiempo, lo que es un componente esencial de su método de ahorro.