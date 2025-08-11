Wapa.pe
Mujer revela cómo sobrevive con solo S/300 al mes en comida

Mujer revela cómo sobrevive con solo S/300 al mes en comida

Ciudadana de Perú reveló que puede alimentarse solo con S/ 300 mensuales. 

    Mujer revela cómo SOBREVIVE con solo S/300 al mes en comida
    En un contexto donde los costos de la canasta básica no dejan de aumentar, una joven peruana se ha hecho viral por su impresionante habilidad para manejar su presupuesto alimenticio. En un video compartido en TikTok, Jasmín Lucero, de 24 años, reveló cómo logra alimentarse con solo S/300 mensuales.

    Su historia no solo atrajo la atención de quienes buscan maneras de reducir su gasto en comida, sino que también abrió un debate sobre cómo adaptar nuestros hábitos de consumo. Su enfoque, aparentemente simple pero eficaz, conquistó a muchos, quienes ahora buscan aplicar sus consejos de ahorro alimenticio en sus propios hogares.

    Gasta solo S/300 al mes en comida

    Jasmín Lucero no es ajena a las dificultades económicas que atraviesan muchos peruanos debido al incremento de los precios de los productos básicos. Sin embargo, su método de ahorro se ha convertido en un ejemplo de cómo administrar el dinero de manera eficiente sin caer en excesos.

    Según la joven, lo clave es la organización. "No compro menú, me preparo el almuerzo y la cena. A veces desayuno fuera, pero solo lo hago si es necesario", comentó Lucero en su video. Su truco principal consiste en cómo distribuye su presupuesto para alimentos.

    "Lo que hago es comprar dos veces al mes. Cada quincena lleno mi despensa", explicó. De este modo, asegura tener todo lo necesario para cubrir sus necesidades sin tener que ir al mercado constantemente. Además, sigue rigurosamente una lista de compras semanal. "Realicen su menú semanal. Es preferible hacer una lista de compras para evitar antojos", agregó.

    Gracias a su organización, Lucero ha logrado reducir considerablemente sus gastos y evitar excesos en sus compras. Su estrategia le permite adquirir productos no perecibles en grandes cantidades, como arroz, azúcar y sal, los cuales no necesita comprar cada mes. También congela frutas y verduras para que duren más tiempo, lo que es un componente esencial de su método de ahorro.

    A pesar del aumento de los precios, Lucero ha demostrado que con una planificación adecuada es posible mantener una alimentación saludable y económica con solo 300 soles al mes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

