Un fan de Pompompurin se roba el show en Lima y Lucho Mellera lo convierte en héroe viral

Lo que empezó como una charla casual con el público, se transformó en una historia viral cuando Mellera conversó con una pareja sentada en las primeras filas. La revelación de la esposa del espectador no solo provocó carcajadas, sino que también generó una reflexión sobre el derecho a disfrutar sin prejuicios.

La interacción tomó un giro inesperado cuando la mujer compartió una anécdota que, aunque parecía cotidiana, sorprendió a todos por su ternura. Su esposo reveló, había ganado un sorteo en línea de productos de Pompompurin… pero no para su hijo.

“Él me trajo (al show), entró a la habitación y lo escucho en una videollamada. Yo pensé que era una reunión de trabajo. De pronto escucho que dicen ‘el ganador es Beto’ y ahí me doy cuenta de que estaba celebrando porque había ganado un sorteo”, contó entre risas.

“Y yo le pregunté: ‘¿Y eso es para nuestro hijo?’, y me dice: ‘No, es para mí, me encanta Pompompurin’”.

“Me esfuerzo mucho por esta familia. No soy alcohólico, no soy drogadicto, no soy apostador. Tengo derecho a comprar mis muñequitos de Pompompurin”.