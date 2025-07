Encerrado, sin ropa y grabado 24/7: así fue el cruel reality que convirtió a Nasubi en leyenda en Japón

“El único mobiliario era una mesa, una almohada y una pila de revistas. No sabía que lo verían millones”, recordó Hamatsu en declaraciones para la BBC. Los productores del show, encabezados por Toshio Tsuchiya, lo mantuvieron sin contacto con el mundo exterior, haciéndole creer que todo era un experimento privado. La censura visual de sus genitales mediante un dibujo animado de berenjena, que se volvería un símbolo cultural, marcó su identidad pública.

La audiencia, por su parte, reía ante los efectos de sonido, las carcajadas grabadas y los gráficos coloridos. La imagen de Nasubi se volvió familiar en todo Japón, pero él no era consciente de la dimensión de su fama. Sus diarios íntimos fueron publicados sin su autorización y se convirtieron en un éxito de ventas. Más adelante, una señal de televisión transmitiría en vivo su encierro las 24 horas, aumentando su sensación de estar permanentemente vigilado.

En 2023, el caso fue recuperado por el documental británico The Contestant, dirigido por Clair Titley. El filme, producido para una audiencia internacional, reconstruye la historia sin efectos visuales ni artificios sonoros, exponiendo la crudeza de la experiencia real de Nasubi. Incluye imágenes de archivo, entrevistas actuales con Hamatsu y con el productor Toshio Tsuchiya, además de testimonios de periodistas y especialistas.

“Fue una experiencia cruel. No había alegría ni libertad”, admitió Hamatsu en el documental. Pese a todo, dice no arrepentirse: “No sería quien soy ahora de no haber participado”.