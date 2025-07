En los juzgados de familia del Perú se libran batallas silenciosas que pocas veces llegan a los titulares, pero que exponen de forma cruda la falta de compromiso de algunos progenitores con sus propios hijos. Las audiencias por pensión alimenticia , cada vez más virales en plataformas como TikTok , revelan historias insólitas: padres que no recuerdan los nombres de sus hijos, propuestas de manutención que rozan el absurdo y argumentos legales que rayan en la deshumanización.

En uno de los casos más comentados en redes, un padre fue interrogado por la jueza acerca de los hijos que tuvo con su expareja. A duras penas dijo que eran dos, pero no supo nombrarlos. Visiblemente confundido, intentó mirar a su abogada en busca de ayuda. La jueza, con tono firme, le preguntó: “¿Cuál es el nombre de su otro hijo, el que recién nació?” . La respuesta sorprendió a todos en la sala: “No tengo conocimiento de eso” .

La madre explicó que el menor por el que solicitaba la pensión tenía apenas un año y dos meses, mientras que su otro hijo, recién nacido, no estaba legalmente reconocido. Por esta razón, el nuevo bebé no podía incluirse aún en la demanda. Lo que debería ser un trámite de responsabilidad, terminó siendo una escena de desconexión total.

En otra audiencia, un abogado sugirió que la madre también debería ser demandada por no cumplir con sus responsabilidades. Ella respondió con firmeza: cuida a sus hijos todo el día y trabaja para sostenerlos. Fue entonces cuando el juez intervino con un llamado a la humanidad:

“Por favor, un poco más de empatía. Esas personas no son cosas. No son objetos. ¿No tienen niños que atender?”