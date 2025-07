Con la cercanía de los feriados de julio, muchos peruanos se alistan para celebrar un nuevo aniversario patrio y aprovechar los días libres. No obstante, algunos trabajadores deberán cumplir con sus labores durante estas fechas, lo que podría significar una triple remuneración.

El pago triple no corresponde si al trabajador se le concede un día libre como compensación por haber trabajado durante un feriado. Es decir, si existe un descanso sustitutorio, no se realiza un pago adicional. Tampoco aplica si el feriado coincide con su día habitual de descanso, como un domingo, ya que en ese caso solo se recibe la remuneración normal. Por eso, es importante revisar los acuerdos con el empleador, pues estos determinan si corresponde o no dicho beneficio económico.