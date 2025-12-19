Wapa.pe
La campaña busca facilitar el acceso al DNIe, permitiendo que más personas, especialmente las vulnerables, obtengan o actualicen su identificación oficial.

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva campaña de DNI electrónico gratis, dirigida a facilitar el acceso al documento de identidad actualizado sin costo alguno.

    En coordinación con la Municipalidad Distrital de Quiquijana, en la provincia de Quispicanchi, Cusco, se llevará a cabo una jornada especial este domingo 21 de diciembre, desde las 8:30 a. m., beneficiando a la población local.

    DNI electrónico gratis este 21 de diciembre: conoce los detalles

    Según lo informado por la Municipalidad de Quiquijana, esta será la última campaña del 2025 y se desarrollará en la Plaza de Armas de Quiquijana. Además, se exhorta a la ciudadanía a acudir desde temprano, ya que los cupos son limitados.

    • Inscripciones por primera vez
    • Trámite de duplicado
    • Cambio de estado civil
    • Actualización de información relativa a dicho estado
    • Renovación por caducidad

    Los adultos deberán llevar una copia de su partida de nacimiento, matrimonio o defunción. En el caso de los menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados por sus padres o tutores para realizar los trámites de manera gratuita. Durante la campaña de DNI electrónico gratis se ofrecerán distintos servicios en beneficio de la ciudadanía. A continuación, te detallamos cuáles estarán disponibles. ¡Atento!

    Beneficios de utilizar el DNI electrónico

    • Facilita la realización de trámites en línea ante entidades públicas y privadas.
    • Permite la firma digital con validez legal equivalente a la firma manuscrita.
    • Incrementa la seguridad en la identificación personal mediante datos biométricos.
    • Disminuye el riesgo de suplantación de identidad.
    • Agiliza el acceso a servicios digitales de entidades estatales y bancarias.
    • Moderniza los procesos de acreditación de identidad.
    • Protege los datos personales mediante sistemas de encriptación.
    • Simplifica la actualización de información desde plataformas digitales.
    • Permite el registro y la autenticación segura en portales gubernamentales.
    • Favorece la inclusión digital al facilitar trámites desde cualquier lugar con conexión a internet.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

