La campaña busca facilitar el acceso al DNIe , permitiendo que más personas, especialmente las vulnerables, obtengan o actualicen su identificación oficial.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva campaña de DNI electrónico gratis, dirigida a facilitar el acceso al documento de identidad actualizado sin costo alguno.

En coordinación con la Municipalidad Distrital de Quiquijana, en la provincia de Quispicanchi, Cusco, se llevará a cabo una jornada especial este domingo 21 de diciembre, desde las 8:30 a. m., beneficiando a la población local.

DNI electrónico gratis este 21 de diciembre: conoce los detalles

Según lo informado por la Municipalidad de Quiquijana, esta será la última campaña del 2025 y se desarrollará en la Plaza de Armas de Quiquijana. Además, se exhorta a la ciudadanía a acudir desde temprano, ya que los cupos son limitados.

Inscripciones por primera vez

Trámite de duplicado

Cambio de estado civil

Actualización de información relativa a dicho estado

Renovación por caducidad

Los adultos deberán llevar una copia de su partida de nacimiento, matrimonio o defunción. En el caso de los menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados por sus padres o tutores para realizar los trámites de manera gratuita. Durante la campaña de DNI electrónico gratis se ofrecerán distintos servicios en beneficio de la ciudadanía. A continuación, te detallamos cuáles estarán disponibles. ¡Atento!

Beneficios de utilizar el DNI electrónico