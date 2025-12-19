¡ATENCIÓN! DNI electrónico gratis este 21 de diciembre: conoce AQUÍ dónde tramitarloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva campaña de DNI electrónico gratis, dirigida a facilitar el acceso al documento de identidad actualizado sin costo alguno.
En coordinación con la Municipalidad Distrital de Quiquijana, en la provincia de Quispicanchi, Cusco, se llevará a cabo una jornada especial este domingo 21 de diciembre, desde las 8:30 a. m., beneficiando a la población local.
DNI electrónico gratis este 21 de diciembre: conoce los detalles
Según lo informado por la Municipalidad de Quiquijana, esta será la última campaña del 2025 y se desarrollará en la Plaza de Armas de Quiquijana. Además, se exhorta a la ciudadanía a acudir desde temprano, ya que los cupos son limitados.
- Inscripciones por primera vez
- Trámite de duplicado
- Cambio de estado civil
- Actualización de información relativa a dicho estado
- Renovación por caducidad
Los adultos deberán llevar una copia de su partida de nacimiento, matrimonio o defunción. En el caso de los menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados por sus padres o tutores para realizar los trámites de manera gratuita. Durante la campaña de DNI electrónico gratis se ofrecerán distintos servicios en beneficio de la ciudadanía. A continuación, te detallamos cuáles estarán disponibles. ¡Atento!
Beneficios de utilizar el DNI electrónico
- Facilita la realización de trámites en línea ante entidades públicas y privadas.
- Permite la firma digital con validez legal equivalente a la firma manuscrita.
- Incrementa la seguridad en la identificación personal mediante datos biométricos.
- Disminuye el riesgo de suplantación de identidad.
- Agiliza el acceso a servicios digitales de entidades estatales y bancarias.
- Moderniza los procesos de acreditación de identidad.
- Protege los datos personales mediante sistemas de encriptación.
- Simplifica la actualización de información desde plataformas digitales.
- Permite el registro y la autenticación segura en portales gubernamentales.
- Favorece la inclusión digital al facilitar trámites desde cualquier lugar con conexión a internet.