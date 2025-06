¿Se repite la historia?: los dos sismos en Callao previo al terremoto que destruyó casi todo Lima

Las murallas que rodeaban Lima no resistieron la fuerza del movimiento telúrico y se vinieron abajo, atrapando a quienes no lograron ponerse a salvo. La oscuridad, el pánico y el caos convirtieron la ciudad en un escenario desolador. La población, aturdida por el impacto, creyó que la tragedia había terminado. Pero no sabían lo que aún estaba por llegar.