Periodista sale a trabajar en Gaza y descubre que toda su familia fue asesinada: "¡Mamá! ¡Papá! ¿Hay alguien vivo?"

Con solo 23 años, Al Khader habló con el rostro inmóvil y una voz apagada. El 6 de junio grabó un video en el que corre entre los restos de lo que fue su vivienda en Yabalia, al norte, mientras gritaba desesperado: "¡Mamá! ¡Papá! ¿Hay alguien vivo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mustafa! ¡Karim! ¡Que alguien me responda!".

Durante una entrevista con EFE en Ciudad de Gaza, donde permanece desplazado, expresó su conmoción: "He cubierto muchos crímenes durante la guerra israelí, pero cuando volví a mi casa no esperaba que la tragedia me tocara tan de cerca. Imaginé que podía perder a uno, dos, cinco… pero, ¿a toda mi familia?".