El esposo de la mujer denunció públicamente que desde el día en que salió con sus hijos, no ha podido comunicarse con ella. Aunque al principio pensaron que podría haberse tratado de una confusión, los días pasaron y surgió una preocupación más grande: ella había tenido contacto con la agrupación “Misión Evangélica Mundial Casa de la Oración”.

La supuesta congregación religiosa no está registrada oficialmente como iglesia y, según testimonios recogidos por el programa Buenos Días Perú, ya existen antecedentes preocupantes. Días antes de desaparecer, la mujer habló sobre participar en un retiro espiritual en Pucallpa, aunque dicho viaje nunca se concretó oficialmente.

A pesar de que los familiares acudieron al local de la agrupación en Lima, el pastor aseguró que la mujer solo fue “una vez” y que no tienen mayor información sobre ella o sus hijos. No obstante, la familia duda de esta versión, pues afirman que ella mantenía un vínculo más constante con el grupo.

Hasta ahora, la agrupación religiosa no ha emitido ningún comunicado. Los familiares están desesperados, sienten que las autoridades no actúan con la rapidez necesaria y temen que más personas estén en riesgo si no se investiga a fondo esta organización.