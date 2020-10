Samahara Lobatón muestra su avanzado embarazo con romántico vestido XL

Samahara Lobatón se encuentra a pocos días de conocer cara a cara a su pequeña Xiana. Por ello, para capturar este dulce momento de su vida, se realizó una sesión de fotográfica para mostrar su pancita de embarazo.

En Instagram, la hija de Melissa Klug compartió unas postales de maternidad en las que luce más radiante que nunca gracias, gracias a dos deslumbrantes outfits.

Para su primer look, Samahara Lobatón lució un look con estilo angelical protagonizado por un imponente vestido blanco de tul que cubrió su escote y debajo de su pecho, se abrió en dos para mostrar su pancita y dar paso a la capa que llegó hasta el suelo. La ex chica reality completó su look con una trusa blanca y alas dibujadas para simular más a ese look de ángel.

El segundo outfit de Samahara Lobatón también contó con un vestido, esta vez en color rosa bebé (y acabado brilloso) con elementos románticos que le dieron un look dulce. La pieza presentó un escote en ‘V’, mangas off shoulder, falda amplia con una apertura lateral para un toque sensual que unió todo en armonía.

Para ambos outfits, Samahara llevó el cabello suelto y ligeramente ondulado para redondear la estética dulce y romántica de la sesión de fotos de maternidad.