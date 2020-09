Francisca Aronsson renueva su imagen con un deslumbrante corte de pelo

Francisca Aronsson es una joven actriz que muestra su venia fashionista en Instagram con mucho estilo y actitud. Asimismo, acompaña sus outfits con novedosos peinados para agregarle un upgrade a sus looks.

Esta vez la joven optó por darle un giro a su estilismo anterior llevando un corte bob ondulado de medios a puntas que le aportó más volumen y jovialidad a su melena.

La protagonista de “Margarita” derrochó estilo en redes sociales al lucir un peinado que hace años que se ha convertido en el favorito de celebs en todo el mundo. Y es que el bob es uno de los cortes más versátiles y modernos por el que podemos probar si queremos renovar nuestra imagen.

Se puede llevar con o sin ondas y de igual forma se verá increíble pues es uno de los cortes que combina muy bien con todos los tipos de rostro. Ahora cada persona puede personalizarlo a su manera y agregarle algunos detalles que ayuden a destacar mejor las facciones de su rostro.

Para ello podemos añadirle un flequillo despuntado o podemos pedir un corte bob en línea A (que es mucho más corto en la parte de atrás y no tiene capas). Ahora si queremos darle más textura y movimiento podemos pedirle a nuestro estilista un bob ligeramente despuntados de medios a puntas.

Así que ya lo sabes wapa existen muchas opciones cuando se trata de renovar un look, pero el bob es uno de esos cortes que le asientan muy bien a todo tipo de rostros. No temas apostar por un corte diferentes pues llevar el cabello corto tiene muchísimas ventajas. Solo asegúrate de sentirte cómoda y segura al momento de realizarte un cambio de look y verás cómo lo demás simplemente fluye.