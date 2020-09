Luciana Blomberg da cátedra de estilo con la prenda del momento

Luciana Blomberg es una joven actriz que derrocha estilo por donde vaya y que conoce muy bien las prendas que la ayudan a destacar su silueta.

Por ello la joven no falló al elegir el match perfecto para marcar tendencia durante la conferencia de prensa ante el inicio de una nueva temporada de la serie “De vuelta al barrio”.

La actriz de 27 años se lució con uno de sus mejores estilismos al combinar como toda una fashionista una de las prendas que está entrando con fuerza esta temporada de primavera: los jeans slouchy.

Estos pantalones son ideales para ayudarnos a crear una ilusión óptica para que nuestras piernas luzcan más largas y para acentuar nuestra cintura gracias a su tiro alto. Asimismo, otra clave de estilo que debemos tener en cuenta al momento de utilizar este tipo de jean es el pequeño doblez que se genere en la parte inferior.

Para este look Luciana optó por llevarlo en una versión más formal al complementarlo con un blazer negro y unos stilettos del mismo tono. Y para agregarle un poco de textura empleó un top con encaje y escote en V.

Los jeans slouchy le ayudaron a darle color y contraste a su look all dark. Asimismo, creo un look elegante, pero con un toque fresco y juvenil gracias a los accesorios que lució.

Gracias a la versatilidad de este modelo de pantalones podemos crear un sinfín de outfits ya sean más casuales o más de fiesta. No importa la ocasión estos jeans te ayudarán a crear looks increíbles durante la temporada de primavera-verano 2021.