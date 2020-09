Sirena Ortiz rinde honor a la moda con un sofisticado look europeo

Sirena Ortiz nos revela su lado más fashionista con un moderno look que empleó durante un viaje a una de las ciudades más famosas y visitadas de Italia, Venecia.

La actriz que da vida a Sara en “De vuelta al barrio” se inspiró en las tendencias de moda europea para armar un look fresco, juvenil y elegante, conceptos clave dentro del urban style europeo.

El primer accesorio que llama la atención de su look es su encomiable boina negra, un elemento sofisticado, sexy y que es bastante característico en la moda parisina. Gracias a su toque chic le dio un upgrade definitivo.

Si observamos su look por completo notaremos que para mantenerse abrigada optó por un abrigo de tejido de tweed con botones que cubrió lo que parece ser un cardigan blanco de manga larga y cuello de tortuga. Este tipo de prendas son bastantes empleadas debido al frío invernal que asola Europa.

En cuanto al calzado la hermana gemela de Raisa Ortiz utilizó unas botas altas de piel negra que se mimetizaron con su pantalón y sus guantes de cuerina del mismo tono.

Un look que calzó perfecto con el bello panorama de aguas cristalinas y al que actrices y celebs emplean para lucir sus mejores estilismos en medio de un paisaje tan romántico y memorable.

Si se desea añadir otros accesorios para levantar y complementar el outfit los collares con formas geométricas son una buena opción pues se adaptan perfectamente y son muy versátiles. No obstante, no olvidemos que no se debe recargar demasiado por lo que en este look no hace añadirle algún elemento adicional. ¡Sirena Ortiz llevó su look con mucha actitud y podemos notarlo a kilómetros!