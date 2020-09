Susan Prieto lleva su estilismo a otro nivel con ceñido vestido rosa

Susan Prieto nos ha demostrado que tiene una gran predilección por la moda y por ello no duda en lucir todo tipo de looks a través de su cuenta de Instagram.

Esta vez irradió mucho estilo con un vestido palo rosa en el que nos demostró que todas podemos llevar outfits ceñidos que nos ayuden a estilizar nuestra figura.

Susan Prieto y su outfit total pink

El modelo en cuestión llevaba una diseño corrugado y ‘off shoulders’ que ayudó a que Susan Prieto modelara uno de sus estilismos más destacados. Por ello empleó un look que acaparó la atención de sus seguidores en redes sociales.

En cuanto a su maquillaje la intérprete de “Te encontré” optó por destacar su mirada con una prominente capa de máscaras y un delineado ‘cat eye’. Asimismo, complementó su ‘make up’ con labial nude que resaltaron sus labios.

Como recordamos los vestidos son una excelente opción cuando se trata de llevar un look más sofisticado. Es importante encontrar un diseño que se acomode bien a nuestro cuerpo y nos favorezca.

Generalmente se recomienda a las chicas bajitas y de talla grande optar por vestidos ajustados con efectos ópticos. ¿Cómo se consigue ello? Empleando colores oscuros ya sean pantalones, faldas o chaquetas. No obstante, no es necesario llevar siempre un look total black pues se puede generar contraste con un top o camisa colorida.

En esa línea, Susan Prieto nos demostró con este look que cada quien puede adaptar las recomendaciones que la moda nos brinda para lucir un outfit en el que uno se sienta cómoda. ¡No olvidemos que lo más importante es la acitutd!