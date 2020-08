Susan Prieto presume renovada figura con este look para llevar las botas XL del momento

Susan Prieto cambió radicalmente su figura luego de someterse a una operación y seguir una estricta rutina de ejercicios y alimentación saludable para bajar de peso. Ahora la cantante se luce con sus mejores looks llenos de estilo con los que deslumbra a través de redes sociales.

En Instagram la joven artista compartió uno de sus últimos estilismos en el que así como otras famosas del medio local no pudo resistirse ante el poder de unas botas infinitas.

La intérprete de “Celos” se mantiene al día en cuanto a las tendencias del momento y ello lo demuestra con variados outfits en los que prefiere llevar un look cómodo con poleras oversize y joggers con el estampado tie dye.

No obstante, la cantante ha continuado sus labores desde casa y como toda artista que se ha adaptad a la coyuntura actual ha debido comenzar a realizar conciertos de forma virtual. Y como toda artista no puede descuidar ningún detalle de sus looks.

Es por ello que para su última participación a través de sus plataformas digitales junto al cantante Josimar eligió un outfit provocador y lleno de estilo. En dicha ocasión apostó por un crop negro y un short denim de tiro alto. Para resaltar su estilo la cantante utilizó un blazer rojo, pero lo que más llamó la atención fueron sus botas mosqueteras.

Y es que si bien su versión más clásica son las de piel negra, la cantante prefirió lucir un estilo diferente con un estampado con variados colores y figuras geométricas. Un look que impactó entre todos sus fans. No obstante, esta no ha sido la única vez que Susan Prieto modeló este calzado.

Durante otra presentación la cantante repitió un outfit similar con un body negro y una falda del mismo color, pero esta vez arriesgó con unas botas XL de color neón y una casaca denim. Un look que sin duda alguna viene marcando la pauta entre muchas celebs.