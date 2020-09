Maju Mantilla y su hija enamoran con un vestido blanco estilo boho

Los vestidos blancos y negros son el binomio perfecto para mostrar elegancia y sofisticación en cualquier momento del año. No obstante, cuando se trata de acudir a la playa lo más óptimo son los diseños en colores claros y pasteles. Así lo ha demostrado Maju Mantilla y su hija en su más reciente postal en Instagram en donde llevan un outfit de estilo boho súper chic.

“Agradezco a Dios por cada día que me regala junto a mis hijos, amo compartir con ellos. Mamá siempre estará ahí para apoyarlos”, escribió al lado de la postal en dicha red social.

La ex Miss Mundo sincronizó su look con el de su pequeña y ambas llevaron un encantador vestido blanco que lucen a espaldas de la cámara y observando la inmensidad del mar.

El diseño de la ex conductora de televisión se trata de un vestido midi de manga acero, de cuello redondo y de una sola pieza con una ligera marca por debajo de la rodilla para generar un pequeño doblez. Mientras que la menor utilizó un modelo más corto con dibujos calados, pequeños bordados y capas.

Y es que para aquellos días de playa los vestidos blancos son una excelente opción que no tiene pierde para sentirnos cómodas y frescas. Podemos encontrar una infinidad de modelos por lo que podemos elegir el que mejor se adapte a nuestro estilo y gusto. Ya sea que prefiramos vestidos llenos de detalles con volantes y encaje o modelos más sencillos con algún lazo no olvidemos llevar nuestros looks con mucha actitud.