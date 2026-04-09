El Nodavirus marino, en especial la variante CMNV, representa un nuevo riesgo para la salud humana, vinculado a problemas oculares severos tras el consumo de mariscos contaminados.

Virus marino detectado en pescados y mariscos genera alerta por posible daño a la vista | Composición: Wapa Captura de pantalla - Freepik

Virus marino detectado en pescados y mariscos genera alerta por posible daño a la vista | Composición: Wapa Captura de pantalla - Freepik

Degustar mariscos frescos forma parte de la tradición gastronómica de muchas culturas, incluyendo el Perú y es considerado un verdadero placer para los amantes de la cocina marina. Sin embargo, especialistas han advertido sobre la presencia de un patógeno que podría representar un nuevo riesgo para la salud humana, al tener la capacidad de pasar de especies acuáticas a las personas.

Se trata del Nodavirus marino, en particular la variante conocida como CMNV o Virus de la Necrosis Neuromedular del Camarón, un agente que recientemente ha sido relacionado con problemas oculares severos en humanos. Estudios científicos publicados en la revista Nature Microbiology, así como reportes de vigilancia de la World Organisation for Animal Health (WOAH), han puesto el foco en este virus debido a su potencial impacto en la salud.

¿Qué es el Nodavirus y por qué podría afectar la visión?

El Nodavirus es un virus de ARN que durante años fue identificado únicamente en organismos marinos, donde ocasiona una enfermedad conocida como necrosis nerviosa viral. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que este patógeno también podría afectar a los humanos.

Los estudios indican que el virus tiene una marcada afinidad por tejidos nerviosos, en especial por las células de la retina. Tras ingresar al organismo, por ejemplo, a través del consumo de alimentos contaminados, puede desencadenar procesos inflamatorios en el tejido ocular que afectan la capacidad visual si no se detecta y trata oportunamente.

En el ámbito científico incluso se le ha denominado un “virus de mortalidad encubierta”, ya que en muchas especies marinas no produce síntomas visibles. Esto significa que algunos mariscos pueden parecer completamente frescos y saludables, aunque en realidad porten el patógeno.

¿Qué mariscos podrían actuar como portadores del Nodavirus?

Las investigaciones han identificado principalmente a crustáceos y ciertos peces marinos como reservorios potenciales del virus. Entre ellos destaca el camarón blanco (Penaeus vannamei), que ha sido detectado como uno de los principales portadores en brotes registrados en instalaciones acuícolas.

Además del camarón, análisis realizados en ambientes marinos han hallado rastros del virus en algunas especies de cangrejos y peces de roca. La posible transmisión a humanos estaría relacionada con el consumo de estos productos cuando se ingieren crudos o con una cocción insuficiente.

Un aspecto que preocupa a los expertos es que el virus no modifica características evidentes del alimento. Es decir, no altera su olor, textura ni sabor, por lo que confiar únicamente en la apariencia del marisco no garantiza que esté libre de este patógeno.

Síntomas asociados a la infección por Nodavirus en humanos

Entre las manifestaciones que más alertan a los especialistas se encuentra la aparición repentina de visión borrosa o la presencia de manchas en el campo visual. Algunas personas también describen sensación de ardor ocular o presión anormal dentro del ojo.

A diferencia de una intoxicación alimentaria convencional, los síntomas digestivos, como náuseas o dolor abdominal, pueden ser leves o incluso no presentarse. Esto se debe a que el virus estaría orientado principalmente a afectar el sistema nervioso y ocular.