Despertarse varias veces en la madrugada no solo causa sueño al día siguiente, también interrumpe las fases profundas del descanso.

Dormir bien no es solo un placer, sino una necesidad fundamental para que cuerpo y mente funcionen correctamente. La OMS recomienda entre 7 y 9 horas de sueño diario para mantener un óptimo rendimiento físico y mental.

En Perú, más del 40% de los adultos sufre algún trastorno del sueño, según Minsa y EsSalud, afectando directamente su salud y calidad de vida. Uno de los problemas más frecuentes es despertarse varias veces en la madrugada, interrumpiendo las fases profundas del descanso y generando fatiga al día siguiente. Aunque a menudo se atribuye al estrés o malos hábitos, también puede indicar una condición médica que requiere atención profesional.

10 enfermedades que podrían indicar tus despertares nocturnos

Apnea del sueño: esta enfermedad provoca interrupciones en la respiración mientras duermes, generando microdespertares frecuentes. Suele estar vinculada a ronquidos intensos y somnolencia durante el día. Insomnio crónico: más allá de la dificultad para dormir, el insomnio puede causar que la persona se despierte repetidamente sin alcanzar un descanso reparador. Reflujo gastroesofágico: el ácido del estómago asciende al esófago, provocando molestias y despertares nocturnos, especialmente tras cenas copiosas o tardías. Hipertiroidismo: el exceso de hormonas tiroideas acelera el metabolismo, causando nerviosismo, sudoración y despertares continuos durante la noche. Ansiedad y depresión: los trastornos del ánimo afectan los ciclos de sueño, generando despertares en la madrugada y dificultad para volver a dormir. Síndrome de piernas inquietas: provoca una necesidad incontrolable de mover las piernas, interrumpiendo el sueño de manera constante. Problemas urinarios (nicturia): la necesidad de orinar frecuentemente durante la noche, común en quienes tienen hiperplasia prostática o infecciones urinarias, interrumpe el descanso. Hipoglucemia nocturna: en personas con diabetes, la baja de azúcar durante la noche puede causar sudoración, temblores y despertares repentinos. Enfermedades respiratorias crónicas: afecciones como asma o EPOC pueden generar dificultad para respirar durante la noche, obligando a despertarse. Dolor crónico: condiciones como fibromialgia, artritis o lesiones musculares provocan interrupciones frecuentes del sueño debido al dolor.

Detectar la causa es fundamental, ya que muchas de estas condiciones requieren atención médica para evitar complicaciones.

Tips clave para no despertarte varias veces en la madrugada

Mantén horarios fijos de sueño: acuéstate y despiértate a la misma hora cada día, incluso los fines de semana.

Evita comidas pesadas y bebidas excitantes: disminuye café, té, chocolate o alcohol antes de dormir.

Prepara un entorno adecuado para dormir: asegúrate de que la habitación esté oscura, tranquila y con temperatura confortable.

Haz ejercicio de forma regular: mejor por la mañana o tarde, evitando entrenamientos intensos cerca de la hora de dormir.

Controla el estrés y la ansiedad: prácticas como meditación, respiración profunda o yoga son útiles.

Reduce el tiempo frente a pantallas: al menos 30 minutos antes de dormir, ya que la luz azul interfiere con la melatonina.

Acude a un profesional de la salud: si los despertares nocturnos continúan, es importante descartar posibles enfermedades.

Cómo los despertares nocturnos afectan tu salud y bienestar

Despertarse varias veces durante la madrugada no solo genera somnolencia al día siguiente, sino que también rompe las fases profundas del sueño, especialmente el sueño REM, fundamental para la memoria y la estabilidad emocional.