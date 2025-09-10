Tratamientos de cáncer en peligro: norma del INS complica acceso a nuevas terapias en Perú

Pacientes y especialistas alertan que la nueva norma del INS añade más trabas administrativas y retrasa el acceso a terapias vitales contra el cáncer en Perú.

El cáncer sigue siendo una de las enfermedades más mortales del planeta. Según la OMS, en 2020 se registraron 19,3 millones de diagnósticos y cerca de 10 millones de muertes. Para 2050, la cifra se dispararía a 35 millones de casos al año, con un impacto mucho mayor en países de ingresos medios y bajos, donde acceder a tratamientos modernos sigue siendo un desafío.

En el Perú, la situación es crítica: cada año se reportan más de 69 mil nuevos diagnósticos y alrededor de 13,600 muertes prematuras relacionadas con distintos tipos de cáncer, de acuerdo con el Minsa. El problema central es el diagnóstico tardío: 6 de cada 10 pacientes llegan a los hospitales en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente.

Nueva norma, más trabas

Lejos de acelerar el acceso a medicamentos innovadores, una reciente norma del Instituto Nacional de Salud (INS) ha generado preocupación entre especialistas y asociaciones de pacientes.

Antes, los Comités Farmacoterapéuticos de los hospitales podían enviar solicitudes de nuevas terapias directamente a la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA). Con el nuevo reglamento, deberán pasar primero por la autorización del director del hospital, lo que, en la práctica, puede significar meses de espera en un proceso que ya era lento.

“Muchos comités se reúnen solo unas cuantas veces al año. Agregar un filtro adicional significa más tiempo, mientras el cáncer avanza sin tregua”, advirtió Indyra Oropeza, presidenta de la asociación Con L de Leucemia.

Evaluaciones rígidas y sin voz de pacientes

La norma también establece un esquema de tres fases para la evaluación de medicamentos:

Valor terapéutico: definido por un equipo técnico que puede frenar el ingreso de una terapia incluso si ya fue aprobada en otros países.

definido por un equipo técnico que puede frenar el ingreso de una terapia incluso si ya fue aprobada en otros países. Valor económico: se analiza la relación costo-efectividad y el impacto fiscal antes de considerar el beneficio clínico.

se analiza la relación costo-efectividad y el impacto fiscal antes de considerar el beneficio clínico. Valor social: recién aquí se convoca a médicos y pacientes, pero solo si las dos fases anteriores avanzan.

“No se puede hablar de participación ciudadana si los pacientes somos convocados al final, cuando todo ya está decidido”, reclamó Oropeza.

Impacto directo en vidas humanas

El retraso no es solo burocrático: cada expediente detenido significa un paciente esperando una terapia que podría marcar la diferencia entre vivir o morir.

“En cáncer, cada día cuenta. Mientras el documento viaja de oficina en oficina, los tumores avanzan, las opciones se reducen y las posibilidades de supervivencia se desvanecen. Hablamos de padres, madres e hijos que no tienen tiempo que perder”, enfatizó la vocera.