Esta planta con potentes componentes activos estimula la limpieza del hígado y ayuda a metabolizar y eliminar las grasas del cuerpo de forma natural.

El hígado cumple funciones esenciales como eliminar toxinas, procesar nutrientes y almacenar energía. No obstante, su desempeño puede deteriorarse con el tiempo debido a diversos factores, elevando el riesgo de padecer afecciones como hígado graso o cirrosis.

En este sentido, la alimentación resulta clave para mantenerlo saludable. Aunque existen varios alimentos beneficiosos, una planta medicinal sobresale por sus notables propiedades antiinflamatorias, digestivas y protectoras del hígado, favoreciendo su buen funcionamiento y regeneración natural.

Causas y consecuencias de las enfermedades del hígado:

Cuando el hígado acumula una cantidad excesiva de grasa, se produce lo que se conoce como hígado graso. Esta condición, cada vez más frecuente, puede estar asociada a factores como:

Estilo de vida sedentario.

Alimentación poco equilibrada.

Ingesta elevada de alcohol.

Si no se trata de manera oportuna, el hígado graso puede avanzar hasta convertirse en cirrosis hepática, una enfermedad crónica que afecta de forma irreversible la función del órgano. Entre los síntomas más comunes destacan:

Cansancio constante.

Retención de líquidos.

Coloración amarillenta en la piel (ictericia).

Trastornos digestivos.

Daños irreversibles en el tejido hepático.

¿Cuál es la planta con propiedades medicinales para proteger el hígado?

El toronjil o melisa es una planta hepatoprotectora que favorece la salud y purificación del hígado. Según los expertos de Mama Bruja (tienda de productos naturales), ayuda a digerir mejor las grasas y reduce la inflamación del tejido hepático. Además, su acción antioxidante protege las células del daño causado por los radicales libres. También mejora la función digestiva y regula la secreción biliar, contribuyendo así al bienestar hepático general.

Aceites esenciales como el citral, citronelal, geraniol y linalol, junto con compuestos como flavonoides, taninos, ácidos fenólicos y triterpenos, son los responsables de las propiedades medicinales del toronjil. Además, esta planta ofrece múltiples beneficios que van más allá de su capacidad para favorecer la salud del hígado graso, según explican los especialistas del canal de YouTube Educa-Salud.

Reduce el estrés: aporta calma y disminuye nerviosismo, irritabilidad y angustia.

aporta calma y disminuye nerviosismo, irritabilidad y angustia. Mejora el sueño: su efecto calmante favorece un descanso profundo y reparador.

su efecto calmante favorece un descanso profundo y reparador. Favorece la digestión: alivia gastritis, reflujo, estreñimiento y ayuda a controlar el apetito.

alivia gastritis, reflujo, estreñimiento y ayuda a controlar el apetito. Trata el herpes: frena el virus y acelera la cicatrización de la piel.

frena el virus y acelera la cicatrización de la piel. Mejora el ánimo: eleva serotonina y dopamina, promoviendo bienestar.

eleva serotonina y dopamina, promoviendo bienestar. Alivia el dolor: calma dolores de cabeza y musculares.

calma dolores de cabeza y musculares. Reduce la inflamación: posee acción antiinflamatoria y antioxidante.

posee acción antiinflamatoria y antioxidante. Fortalece defensas: previene resfriados y mejora la función respiratoria.

Cómo preparar el toronjil para cuidar la salud del hígado:

En el mercado, el toronjil se puede encontrar en cápsulas, extractos líquidos o tinturas. Sin embargo, la forma más común de consumirlo es en infusión. Para prepararla, solo necesitas colocar una cucharadita de hojas secas (o algunas frescas) en una taza con agua caliente y dejar reposar entre 5 y 10 minutos antes de colar y beber.