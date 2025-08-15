¡Adiós a la gripe! El jugo milagroso que fortalece tus defensas y te protege de resfríos todo el añoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Incorporar frutas y verduras a la dieta diaria no tiene por qué ser complicado. Una forma sencilla y deliciosa es a través de jugos naturales. Aunque el jugo de naranja y el verde son los más populares, el jugo de zanahoria gana protagonismo gracias a sus notables beneficios.
Originaria de Eurasia y el norte de África, la zanahoria es una hortaliza reconocida por su raíz, cargada de vitamina A y carotenoides. Estos nutrientes fortalecen la visión, la piel y las defensas, convirtiéndola en una opción nutritiva y refrescante para cualquier momento.
De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), una zanahoria mediana puede proporcionar hasta el 112% de la vitamina A que requieren a diario las mujeres jóvenes, y alrededor del 89% en hombres de la misma edad. También es fuente de vitamina C, B6, fibra, hierro, yodo y potasio.
Los beneficios del jugo de zanahoria:
Aunque comerla entera permite conservar al máximo sus nutrientes, el jugo de zanahoria sigue siendo una gran opción para quienes buscan una alternativa rápida, refrescante y saludable. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un vaso de 250 ml aporta:
- 94 kcal
- 2,24 g de proteína
- 1,89 g de fibra
- 9,23 g de azúcares
- Antioxidantes como luteína y zeaxantina
Estos nutrientes ayudan a combatir virus y están relacionados con la prevención de enfermedades degenerativas y ciertos tipos de cáncer.
¿Por qué tomar jugo de zanahoria todos los días?
Una investigación de la Universidad Texas A&M-Kingsville, publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, reveló que consumir 250 ml diarios de jugo de zanahoria fortalece las defensas antioxidantes del organismo.
Además, no modifica los niveles de colesterol ni triglicéridos, lo que lo convierte en una alternativa segura para quienes cuidan su salud cardiovascular.
Entre sus principales beneficios destacan:
- Protección visual: gracias a la vitamina A, el betacaroteno y la luteína.
- Hidratación efectiva: por su gran contenido de agua y potasio, perfecta tras el ejercicio o en días de calor.
- Salud hepática: el betacaroteno contribuye a disminuir la inflamación del hígado.
- Prevención de enfermedades: los carotenoides y poliacetilenos ayudan a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer.
- Cuidado de la piel: el betacaroteno actúa como barrera natural contra los rayos UV y la vitamina C favorece la regeneración de la piel.