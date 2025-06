Tos ferina en Perú aumenta peligrosamente y médico hace advertencia: “Debemos proteger especialmente a los más pequeños”

Hasta el mes de mayo, se han contabilizado 722 casos en total , de los cuales 425 han sido confirmados y 297 considerados probables. Esta cifra supera ampliamente el promedio de entre 50 y 150 casos que se registraban anualmente en años anteriores. A pesar del aumento, las autoridades sanitarias han aclarado que no se trata de una epidemia nacional, ya que los casos se concentran en zonas específicas del país.

El doctor José Proaño, director de la Facultad de Medicina de la Universidad César Vallejo, advirtió que los menores de cinco años —en particular los lactantes que aún no han recibido todas las dosis de la vacuna— son los más susceptibles a presentar complicaciones severas. Según el especialista, este grupo se encuentra en mayor riesgo debido a que su sistema inmunológico aún no se ha desarrollado por completo para enfrentar la infección.