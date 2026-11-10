¿A qué se dedica Andrea Montenegro en Colombia? Actriz sorprende con su nueva faceta tras dejar la televisión peruana

¿A qué se dedica Andrea Montenegro en Colombia? Actriz sorprende con su nueva faceta tras dejar la televisión peruanaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Andrea Montenegro sorprendió a sus seguidores al revelar a qué se dedica actualmente en Colombia, país donde reside desde hace varios años. La recordada actriz peruana, quien alcanzó gran popularidad por sus participaciones en televisión, decidió apostar por una nueva actividad artística que ha despertado admiración entre sus fanáticos.
A través de sus redes sociales, la exmodelo mostró sus trabajos de pintura al óleo y anunció que realiza retratos personalizados, los cuales ofrece a sus seguidores.
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¿A qué se dedica Andrea Montenegro tras alejarse de la televisión?
La actriz encontró en la pintura una nueva oportunidad profesional. Actualmente, elabora retratos sobre lienzo utilizando fotografías como referencia y también trabaja con modelos en vivo.
"Retrato al óleo, a partir de referencia fotográfica. Disponible", escribió al compartir una de sus creaciones.
Además, anunció que acepta pedidos internacionales. "Pregunta por mi catálogo o anímate y encarga. Pinto a partir de fotos o modelo en vivo. Envío a todo el mundo", agregó.
Su talento no pasó desapercibido y varios usuarios destacaron la calidad de sus obras con mensajes como “Talento puro. Puro amor para tu luz” y “Una artista completa, Andrea bella”.
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¿Qué pasó con Andrea Montenegro y por qué se alejó de la televisión?
Aunque permanece fuera de las producciones televisivas peruanas, Andrea Montenegro continúa desarrollando sus habilidades artísticas en Colombia.
La actriz cuenta con formación en diseño gráfico, ha participado en exposiciones colectivas y también se desempeña como instructora de Kundalini Yoga.
Actualmente, utiliza sus redes sociales para promocionar sus pinturas y compartir aspectos de su vida personal, demostrando que encontró nuevas oportunidades profesionales lejos de las cámaras.