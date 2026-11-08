Detienen en Argentina a sujeto que amenazó de muerte al Papa León XIV durante su llegada

Detienen en Argentina a sujeto que amenazó de muerte al Papa León XIV durante su llegadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en Argentina confirmó que un hombre, acusado de hacer amenazas de muerte contra el papa León XIV, fue detenido justo antes de su visita al país. La detención ocurrió a las pocas horas de que se reportara la amenaza, completando el operativo en menos de un día.
El detenido, un hombre de 49 años, fue capturado en Pilar, una localidad cercana a Buenos Aires. Durante el allanamiento, las fuerzas del orden incautaron teléfonos móviles y un dron, que están siendo investigados por su posible conexión con la amenaza.
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¿Cómo se descubrieron las amenazas hacia el papa León XIV?
La pesquisa comenzó el 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina notificó sobre una llamada amenazante en contra del papa. Con esta información, la SIDE coordinó un operativo que permitió identificar y detener al presunto autor.
El organismo de inteligencia destacó que logró aprehender al sospechoso en menos de un día desde que se recibió la alerta inicial. Aunque el gobierno no divulgó la identidad del detenido ni detalles exhaustivos, según Infobae, sería un trabajador de la construcción.
¿Qué hallaron en la casa del detenido antes de la visita del papa?
Durante el allanamiento realizado en Pilar, las autoridades encontraron tres teléfonos móviles, uno de los cuales estaría vinculado a la llamada amenazante. También se confiscó un dron cuyas funciones están siendo analizadas por peritos.
De acuerdo con fuentes locales, el hombre enfrenta cargos por amenazas anónimas e intimidación pública con objetivos terroristas. Su detención ocurrió antes de que León XIV viaje a Argentina para una estancia de cuatro días, en la que participará en diversos eventos públicos en Buenos Aires, Córdoba y Luján.