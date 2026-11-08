Detienen en Argentina a sujeto que amenazó de muerte al Papa León XIV durante su llegada

En apenas un día, un hombre fue detenido tras ser acusado de amenazar al papa León XIV . Las autoridades trabajaron velozmente para salvaguardar la seguridad.

Las autoridades continúan investigando el caso, y la noticia se encuentra en desarrollo. | Foto: AFP

Las autoridades continúan investigando el caso, y la noticia se encuentra en desarrollo. | Foto: AFP

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en Argentina confirmó que un hombre, acusado de hacer amenazas de muerte contra el papa León XIV, fue detenido justo antes de su visita al país. La detención ocurrió a las pocas horas de que se reportara la amenaza, completando el operativo en menos de un día.

El detenido, un hombre de 49 años, fue capturado en Pilar, una localidad cercana a Buenos Aires. Durante el allanamiento, las fuerzas del orden incautaron teléfonos móviles y un dron, que están siendo investigados por su posible conexión con la amenaza.

Comunicado oficial de las autoridades argentinas

¿Cómo se descubrieron las amenazas hacia el papa León XIV?

La pesquisa comenzó el 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina notificó sobre una llamada amenazante en contra del papa. Con esta información, la SIDE coordinó un operativo que permitió identificar y detener al presunto autor.

El organismo de inteligencia destacó que logró aprehender al sospechoso en menos de un día desde que se recibió la alerta inicial. Aunque el gobierno no divulgó la identidad del detenido ni detalles exhaustivos, según Infobae, sería un trabajador de la construcción.

¿Qué hallaron en la casa del detenido antes de la visita del papa?

Durante el allanamiento realizado en Pilar, las autoridades encontraron tres teléfonos móviles, uno de los cuales estaría vinculado a la llamada amenazante. También se confiscó un dron cuyas funciones están siendo analizadas por peritos.