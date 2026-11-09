¡ATENCIÓN, PASAJEROS! Más de 50 empresas de transporte suspenderán sus servicios este martes: conoce por qué

Los transportistas planean una marcha desde la plaza de Acho hasta el Congreso tras el asesinato de un conductor de la línea A2 en Pamplona Alta.

Se confirmó paro de transportitas para este miércoles 10 de noviembre.

Se confirmó paro de transportitas para este miércoles 10 de noviembre.

Más de 50 compañías de transporte en Lima paralizarán sus servicios este martes 10 de noviembre en una protesta organizada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), solicitando acciones para detener las amenazas y agresiones que sufre el sector.

La reunión comenzará a las 7.00 a. m. cerca de la plaza de Acho. Desde este punto, los conductores se desplazarán al Congreso, donde planean dialogar con los legisladores y demandar respuestas frente a la falta de seguridad.

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, explicó que las entidades asociadas detendrán sus operaciones a lo largo de la manifestación. Asimismo, mencionó que podrían unirse otros participantes. “El Gobierno muestra inacción en la protección de no solo los transportistas, sino del público en general”, afirmó Valeriano.

Valeriano señaló que, a pesar de las promesas del Estado, los ataques hacia conductores y empresas no cesan. Por ello, advirtió que podrían convocarse nuevos paros si no se abordan sus exigencias.

Asesinato de conductor incrementa la tensión

El anuncio de la protesta se realizó poco después de que Ismael Yanez, un conductor de la línea A2, falleciera tras un ataque con arma de fuego mientras realizaba su recorrido entre Chorrillos y San Juan de Miraflores. Fue atacado el domingo 8 de noviembre cerca de Entrada 12, en Pamplona Alta.

Según reportes del caso, dos individuos en motocicleta interceptaron la combi, posicionándose cerca del chofer y disparando al menos seis veces.

Yanez, herido, intentó buscar ayuda, pero al llegar al cruce de las avenidas Miguel Seminario y Edilberto Quispe, perdió el control y chocó. Al cierre de este informe, no había detenidos por el incidente.

Este suceso recuerda un ataque similar en noviembre de 2025, también en Pamplona Alta, donde un pasajero de 25 años, Luis Caja Salcedo, murió cuando una combi se dirigía a Rinconada.

Más de 160 ataques en 2026

La violencia en el transporte público alarma a los gremios. Según el Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y el 27 de octubre de 2026 hubo 164 ataques a transportistas, dejando 93 muertos y 124 heridos.

El registro muestra que entre 2024 y el 27 de octubre de 2026 se documentaron 291 atentados, resultando en 188 muertes.

Durante el primer semestre de este año, se reportaron 167 incidentes en el transporte público de Lima Metropolitana y Callao, según el mismo observatorio.