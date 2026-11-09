Gobierno establece días no laborables por llegada del papa León XIV: comienzan este miércoles 11

Gobierno establece días no laborables por llegada del papa León XIV: comienzan este miércoles 11Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, trabajadores! El Gobierno peruano oficializó días no laborables desde el miércoles 11 de noviembre de 2026 debido a la visita del papa León XIV. La medida busca facilitar la participación de los ciudadanos en las actividades religiosas programadas durante la estadía del pontífice.
La disposición, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, comprende siete departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Sin embargo, las fechas de descanso varían según la región y el sector laboral.
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¿Qué días serán no laborables por la visita del papa León XIV?
El cronograma especial se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre. En Lima y Callao, las jornadas no laborables comenzarán desde la 1.00 p. m. del miércoles 11 y jueves 12, mientras que el lunes 16 comprenderán todo el día.
Estas son las fechas establecidas:
En las demás regiones mencionadas, la disposición comprende a trabajadores públicos y privados, según las condiciones establecidas en la norma.
|Región
|Días no laborables
|Lima y Callao
|11 y 12 desde la 1:00 p. m.; 16 de noviembre, todo el día
|Cajamarca
|13 y 14 de noviembre
|La Libertad
|13 y 14 de noviembre
|Lambayeque
|13 y 14 de noviembre
|Piura
|13 y 14 de noviembre
|Cusco
|15 de noviembre, sector privado
|Ucayali
|15 de noviembre, sector privado
¿Los días no laborables deberán recuperarse?
A diferencia de un feriado nacional, los días no laborables son compensables, por lo que las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse.
En el sector público, la compensación se realizará dentro de los diez días posteriores o cuando lo determine cada entidad.
En el sector privado, el descanso y la recuperación de horas deberán coordinarse entre trabajadores y empleadores. Si no existe acuerdo, la empresa podrá establecer la modalidad de compensación.
Asimismo, los servicios esenciales, como salud, transporte, seguridad, electricidad, agua potable y abastecimiento de alimentos, podrán mantener sus operaciones durante estas jornadas.
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¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?
La visita del sumo pontífice está prevista del once al 16 de noviembre de 2026 e incluirá actividades religiosas y encuentros oficiales en Lima, Callao y otras regiones del país.
Durante su recorrido, el papa León XIV participará en reuniones con autoridades, encuentros con fieles y celebraciones religiosas. Su visita culminará el lunes 16 de noviembre con actividades programadas en Lima y Callao.
La declaratoria de días no laborables permitirá facilitar la asistencia a estos eventos, aunque los trabajadores deberán considerar las condiciones aplicables a sus centros laborales.