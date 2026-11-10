Mercado tecnológico peruano crece 88% y gana protagonismo en la estrategia de expansión regional

El mercado tecnológico peruano creció 88% durante el primer semestre de 2026, impulsado por la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los servicios en la nube.

Perú se ha convertido en un mercado estratégico para el crecimiento tecnológico en Latinoamérica.

Perú se ha convertido en un mercado estratégico para el crecimiento tecnológico en Latinoamérica.

La transformación digital continúa ganando terreno entre las empresas peruanas, que buscan incorporar nuevas tecnologías para optimizar sus operaciones, fortalecer la seguridad de sus datos y mejorar sus resultados. En este escenario, Perú se ha convertido en un mercado estratégico para el crecimiento del sector tecnológico en Latinoamérica, con un incremento del 88% durante el primer semestre de 2026, impulsado principalmente por la demanda de soluciones de inteligencia artificial, ciberseguridad, gestión de activos tecnológicos y servicios en la nube.

A nivel internacional, SoftwareOne reportó ingresos por CHF 818,3 millones en los primeros seis meses de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de 11,6% en moneda constante. En Latinoamérica, alcanzó CHF 49,3 millones en ingresos, con un avance de 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la región sur latinoamericana registró una expansión del 34%.

Uno de los principales motores de esta evolución es la inteligencia artificial, cuya implementación permite automatizar procesos, analizar gran cantidad de información, optimizar la toma de decisiones y desarrollar experiencias que aporten valor a los negocios. Sin embargo, para aprovechar estas herramientas, las organizaciones deben establecer objetivos claros, asegurar la calidad de sus datos y contar con una infraestructura tecnológica adecuada.

Otro aspecto importante es pasar de las pruebas iniciales a la implementación de soluciones en entornos reales de trabajo. Para ello, resulta necesario establecer mecanismos de control que permitan administrar los costos, reducir posibles riesgos y evaluar los resultados obtenidos.

En el mercado peruano, la optimización de los recursos tecnológicos y la incorporación de inteligencia artificial con impacto directo en los negocios representan dos oportunidades importantes para que las empresas mejoren su eficiencia y aprovechen mejor sus inversiones.

Al respecto, Juan David Zuluaga, líder de la compañía para Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, señaló que las organizaciones están dejando atrás la etapa exploratoria de la inteligencia artificial para incorporarla progresivamente en sus operaciones. También destacó la importancia de identificar aplicaciones concretas, gestionar adecuadamente los datos y controlar los riesgos y costos asociados a estas tecnologías.