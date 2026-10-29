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Leslie Stewart genera polémica por sus declaraciones sobre la víctima del atropello: “Está atontada, pero no muriendo”

Leslie Stewart sorprendió al defender a su hijo tras un atropello de anciana, restando importancia a su serio estado de salud.

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    Leslie Stewart genera polémica por sus declaraciones sobre la víctima del atropello: “Está atontada, pero no muriendo”

    Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart, fue responsable de atropellar a una anciana de 82 años en el Rímac, dejándola gravemente herida mientras él fue detenido por poco tiempo. La familia de la afectada denunció la falta de responsabilidad para cubrir una operación de 50.000 soles, necesaria debido a que la mujer está en UCI, pero Leslie emitió un polémico comentario culpando a la señora por su estado mental.

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    Leslie Stewart provoca indignación al responsabilizar a anciana atropellada por su hijo y atenuar su grave situación

    La actriz Leslie Stewart se pronunció en 'América Hoy' tras el accidente en el que su hijo atropelló a una mujer de 82 años en el Rímac. Luego del incidente, él fue liberado pocas horas después.

    La familia de la víctima informó que ni el joven ni su familia quieren hacerse cargo de la operación de 50.000 soles en la UCI, donde se encuentra a causa del impacto.

    En lugar de asumir los gastos, la actriz sorprendió al responsabilizar a la anciana del accidente, citando un posible problema mental como causa.

    “Mi hijo trabajaba por el Rímac, no había bebido, tiene el SOAT vigente y está en regla. No fue culpa de él. La señora, que sufre de alzhéimer, se le cruzó y claramente hay que ayudarla; fue un accidente desafortunado. Se ha estado entregando 50 soles diarios al hijo para que cuide de su madre. Nuestro familiar ha estado presente en la clínica constantemente”, comentó.

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    Después, declaró que el abogado de la mujer pidió 50.000 soles para la cirugía e incluso los amenazó con denunciar la situación.

    La controversia creció cuando Stewart minimizó el estado grave de la anciana, cuya imagen tendida en la calle fue mostrada por la familia. Los médicos informaron un coágulo y fracturas debido al impacto, y el SOAT no cubriría todos los costos de la operación.

    “La señora se cayó, habló, intentó levantarse, pero no la dejaron, estaba atontada, pero no al borde de la muerte”, añadió. Incluso le pidió al médico una segunda opinión, señalando nuevamente a la mujer como responsable, alegando que se había escapado de su hogar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Leslie Stewart genera polémica por sus declaraciones sobre la víctima del atropello: “Está atontada, pero no muriendo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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