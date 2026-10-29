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Magaly Medina ARREMETE contra Andrea San Martín por su romance con Yerko y le lanza durísima frase: “Te rodeas de personas sin futuro”

Magaly Medina criticó a Andrea San Martín por su presunta convivencia con el influencer Yerko, tras las declaraciones de Juan Víctor Sánchez ante la Fiscalía.

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    Magaly Medina ARREMETE contra Andrea San Martín por su romance con Yerko. | Composición Wapa
    Magaly Medina ARREMETE contra Andrea San Martín por su romance con Yerko y le lanza durísima frase: “Te rodeas de personas sin futuro”

    Magaly Medina retomó el tema sobre la vida personal de Andrea San Martín después de que Juan Víctor Sánchez hiciera unas declaraciones ante la Fiscalía. Según lo presentado en 'Magaly TV, la firme', la hija de la influencer comentó que residía con su madre, su hermana y el nuevo novio de su madre. Esta situación ocurrió en el marco de las investigaciones por presunto abuso infantil.

    La presentadora de espectáculos criticó las decisiones amorosas de la influencer, sugiriendo que San Martín debería centrarse en el bienestar de sus dos hijas y evitar relaciones perjudiciales. Mientras tanto, la modelo se manifestó en Instagram sobre el complicado periodo que enfrenta, aunque aclaró que las disposiciones legales le impiden dar más detalles sobre el asunto.

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    La ira de Magaly Medina tras las declaraciones de Juan Víctor Sánchez

    Después de las declaraciones del empresario a las autoridades, Medina calificó la relación de intermitente y cuestionó qué beneficios podría obtener San Martín al estar con alguien que no le brinda estabilidad emocional ni económica. "Juan Víctor declaró ante la Fiscalía que su hija mencionó que Andrea vivía con su otro hijo y con su novio, Yerko. Una relación inestable. ¿No dejó embarazada a su ex? ¿Por qué lo tienes a tu lado, de adorno?" cuestionó Medina.

    La periodista continuó sus críticas y sugirió que Andrea San Martín debería enfocarse en su carrera y el futuro de sus hijas. "¿Para qué tienes una pareja si repites patrones de estar con personas que no aportan en tu vida? Trabaja sola, busca el bienestar de tus hijas. Aunque no soy psicóloga, pienso que es un reflejo de que algo no anda bien. No debemos rodearnos de quienes no nos suman", añadió.

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    Andrea San Martín habla tras la detención

    La influencer regresó a sus historias de Instagram para expresar que había considerado hablar con los medios sobre lo que ocurrió tras su arresto por supuesto abuso infantil. Sin embargo, mencionó que debido a ciertos requerimientos legales, debe abstenerse de hacer comentarios públicos.

    Debido a eso, evitó ofrecer detalles sobre la situación familiar y las investigaciones abiertas. "Sé que muchos esperan que me pronuncie. Pensé hacerlo por los medios, pero las circunstancias cambiaron mucho por regulaciones que tengo que acatar", comentó San Martín en redes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina ARREMETE contra Andrea San Martín por su romance con Yerko y le lanza durísima frase: “Te rodeas de personas sin futuro”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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