“No todo merece mi atención”: Cassandra Sánchez se pronuncia tras el cambio que dejó FUERA a su mamá del Miss Grand Perú

“No todo merece mi atención”: Cassandra Sánchez se pronuncia tras el cambio que dejó FUERA a su mamá del Miss Grand PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La influencer Cassandra Sánchez sorprendió al compartir un mensaje profundo en medio de la polémica surgida tras la designación de Luciana Fuster como directora del Miss Grand Perú 2027. Con el anuncio, se confirmó oficialmente que Jessica Newton ya no es parte de la franquicia.
Cassandra Sánchez impacta con su mensaje tras el cambio de funciones de Jessica Newton
La empresaria Jessica Newton condujo el Miss Grand Perú desde 2014, logrando dos coronas internacionales para el país con María José Lora en 2017 y Luciana Fuster en 2023, consolidándose como una figura clave en la organización.
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Ahora, Cassandra Sánchez sorprendió a sus seguidores al publicar un video de su último viaje a Junín, como parte de las actividades de Miss Perú, aprovechando para compartir un mensaje importante. Durante mucho tiempo nos enseñaron a medir el éxito por todo lo que conseguimos, comienza su publicación.
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Pero también estoy cada vez más convencida de que se encuentra en las cosas más simples: reírse hasta doler, saborear una buena comida, descubrir lugares y aprender a estar presente, añadió Cassandra Sánchez reflexivamente.
Finalmente, mencionó que a pesar de una agenda apretada, pudo disfrutar de su viaje. Y aunque mi primer día en Junín se sintió como tres… también me recordó lo importante de encontrar esos momentos para disfrutar, incluso cuando parece que no hay horas suficientes en el día. Porque no sirve de nada construir una vida extraordinaria si te olvidas de disfrutarla, concluyó.