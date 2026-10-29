“No todo merece mi atención”: Cassandra Sánchez se pronuncia tras el cambio que dejó FUERA a su mamá del Miss Grand Perú

Cassandra Sánchez impactó al publicar una reflexión en medio del escándalo por el nombramiento de Luciana Fuster como directora del Miss Grand Perú.

Cassandra Sánchez se pronuncia tras el cambio que dejó fuera a su mamá del Miss Grand Perú | Composición Wapa

Cassandra Sánchez se pronuncia tras el cambio que dejó fuera a su mamá del Miss Grand Perú | Composición Wapa

La influencer Cassandra Sánchez sorprendió al compartir un mensaje profundo en medio de la polémica surgida tras la designación de Luciana Fuster como directora del Miss Grand Perú 2027. Con el anuncio, se confirmó oficialmente que Jessica Newton ya no es parte de la franquicia.

Cassandra Sánchez impacta con su mensaje tras el cambio de funciones de Jessica Newton

La empresaria Jessica Newton condujo el Miss Grand Perú desde 2014, logrando dos coronas internacionales para el país con María José Lora en 2017 y Luciana Fuster en 2023, consolidándose como una figura clave en la organización.

Ahora, Cassandra Sánchez sorprendió a sus seguidores al publicar un video de su último viaje a Junín, como parte de las actividades de Miss Perú, aprovechando para compartir un mensaje importante. Durante mucho tiempo nos enseñaron a medir el éxito por todo lo que conseguimos, comienza su publicación.

Cassandra Sánchez comparte importante mensaje.

Pero también estoy cada vez más convencida de que se encuentra en las cosas más simples: reírse hasta doler, saborear una buena comida, descubrir lugares y aprender a estar presente, añadió Cassandra Sánchez reflexivamente.