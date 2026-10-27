Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ATENCIÓN! ¿Se mueve el FERIADO del 1 de noviembre? Esto dice la norma sobre el DESCANSO para los trabajadores en esta fecha

Magaly Medina MINIMIZA encuentro con Paolo Guerrero y lo DEJA MAL al revelar qué hizo: "La próxima, que compre su entrada"

Tras el encuentro inesperado entre Magaly Medina y Paolo Guerrero que se hizo viral, la conductora menospreció al delantero y reveló que no pagó su entrada. ¿Qué dijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina MINIMIZA encuentro con Paolo Guerrero y lo DEJA MAL al revelar qué hizo: "La próxima, que compre su entrada"
    Magaly Medina y Paolo Guerrero encuentro
    Magaly Medina MINIMIZA encuentro con Paolo Guerrero y lo DEJA MAL al revelar qué hizo: "La próxima, que compre su entrada"

    ¡No lo dejó pasar! La anfitriona de televisión Magaly Medina no tardó en criticar al futbolista Paolo Guerrero tras la viralización de un video que los muestra casi juntos en la Plaza de Acho. Con su característica actitud provocativa, la conocida ‘Urraca’ restó importancia a la aparición del ‘Depredador’ en el evento de tauromaquia y sugirió que estuvo en una zona preferente sin pagar entrada.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Por qué no asistió? Karen Dejo aclara la ausencia del padre de su hija en su esperado quinceañero: "Por cosas que pasan..."

    Magaly Medina comenta sobre su encuentro con Paolo Guerrero en la Plaza de Acho

    Al preguntarle sobre la presencia de Paolo Guerrero en la Plaza de Acho, la conductora se mostró francamente sorprendida y explicó las distintas ubicaciones de ambos durante el encuentro. La aficionada a las corridas de toros dejó entrever que el jugador habría entrado como invitado sin adquirir boleto.

    “Jamás, en la vida, hemos visto a Paolo en Acho. Muy curioso. Y no es que estuviera cerca exactamente. Nosotros nos ubicamos en el tendido 6 y desde ahí observamos quiénes pasan o están en ese sector del callejón. Ahí, donde pasó Paolo, suelen llevar a la prensa, ganaderos y algunos invitados. La próxima vez, que compre su entrada... Ahí no se paga”, expresó Magaly Medina contundentemente a Trome.

    En última instancia, la conocida ‘urraca’ negó por completo que la cercanía del capitán del equipo nacional haya alterado su jornada familiar o causado algún disgusto personal: “Es como si yo hubiese ido al estadio a ver un partido de Alianza Lima... ¡Pero nooo! Ni él ni nadie puede estropearme un día. Su presencia, además, pasó inadvertida”, finalizó riendo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina MINIMIZA encuentro con Paolo Guerrero y lo DEJA MAL al revelar qué hizo: "La próxima, que compre su entrada"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Minedu CONFIRMA fin de las CLASES ESCOLARES a fines de noviembre en varias regiones por El Niño

    ¡SUSTO EN CHINA! Angie Arizaga sufre accidente en plena autopista y Jota Benz revela cómo se encuentra: " Un susto"

    Revelan DRÁSTICA MEDIDA sobre la hija de Andrea San Martín tras denuncia por presunta agresión: “No va a poder acercarse…”

    La Bella Luz DEJA EN SHOCK A TODOS con nueva integrante: "Estamos felices de tenerla aquí"

    Andrea San Martín llegó con policías a buscar a su hija y su abogado lanza FUERTE CUESTIONAMIENTO contra Juan Víctor

    Lo más vistos en Farándula

    Karen Dejo y su hija DEJAN EN SHOCK a todos con coreografía en pleno QUINCEAÑERO luego de gestos de incomodidad

    ¡BOMBAZO! Michelle Soifer revela quién es el padre de su futuro hijo: “Cuando lo busqué, me choteó”

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Vita Lima Spa

    Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza