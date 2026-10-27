Magaly Medina MINIMIZA encuentro con Paolo Guerrero y lo DEJA MAL al revelar qué hizo: "La próxima, que compre su entrada"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No lo dejó pasar! La anfitriona de televisión Magaly Medina no tardó en criticar al futbolista Paolo Guerrero tras la viralización de un video que los muestra casi juntos en la Plaza de Acho. Con su característica actitud provocativa, la conocida ‘Urraca’ restó importancia a la aparición del ‘Depredador’ en el evento de tauromaquia y sugirió que estuvo en una zona preferente sin pagar entrada.
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Magaly Medina comenta sobre su encuentro con Paolo Guerrero en la Plaza de Acho
Al preguntarle sobre la presencia de Paolo Guerrero en la Plaza de Acho, la conductora se mostró francamente sorprendida y explicó las distintas ubicaciones de ambos durante el encuentro. La aficionada a las corridas de toros dejó entrever que el jugador habría entrado como invitado sin adquirir boleto.
“Jamás, en la vida, hemos visto a Paolo en Acho. Muy curioso. Y no es que estuviera cerca exactamente. Nosotros nos ubicamos en el tendido 6 y desde ahí observamos quiénes pasan o están en ese sector del callejón. Ahí, donde pasó Paolo, suelen llevar a la prensa, ganaderos y algunos invitados. La próxima vez, que compre su entrada... Ahí no se paga”, expresó Magaly Medina contundentemente a Trome.
En última instancia, la conocida ‘urraca’ negó por completo que la cercanía del capitán del equipo nacional haya alterado su jornada familiar o causado algún disgusto personal: “Es como si yo hubiese ido al estadio a ver un partido de Alianza Lima... ¡Pero nooo! Ni él ni nadie puede estropearme un día. Su presencia, además, pasó inadvertida”, finalizó riendo.