Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - ¡LUTO EN LA TV! Fallece querida actriz de 'El Chavo del 8' a los 82 años

¿Dónde se gana más en Perú? Sueldo promedio llega a S/1.982 y estas ciudades lideran el ranking

INEI confirma que el sueldo promedio en Perú subió a S/1.982. Conoce los sectores y ciudades con mejores ingresos y cuánto ganan los trabajadores universitarios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Dónde se gana más en Perú? Sueldo promedio llega a S/1.982 y estas ciudades lideran el ranking
    AUMENTO DE SUELDO.
    ¿Dónde se gana más en Perú? Sueldo promedio llega a S/1.982 y estas ciudades lideran el ranking

    El sueldo promedio de los trabajadores peruanos registró un importante incremento. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el ingreso mensual alcanzó los S/1.982,50 entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, lo que representa un aumento de S/133 respecto al periodo anterior.

    Pese a esta mejora, no todos los trabajadores reciben remuneraciones similares. El sector económico, la ciudad donde laboran y su nivel de estudios influyen considerablemente en sus ingresos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡CONFIRMADO POR SBS! Popular entidad financiera es DISUELTA en Perú y esto pasará con sus socios

    ¿Cuáles son los sectores que pagan los mejores sueldos en Perú?

    De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la construcción encabeza las actividades económicas con mayores ingresos mensuales.

    Sector económicoIngreso promedio
    ConstrucciónS/2.367
    ServiciosS/2.348,20
    ManufacturaS/2.027,90
    ComercioS/1.747,10
    Agricultura, pesca y mineríaS/1.194

    Estas cifras corresponden a ingresos promedio por actividad económica y no representan un sueldo obligatorio para todos los trabajadores.

    ¿En qué ciudades del Perú se gana más dinero?

    El informe del INEI también identificó importantes diferencias salariales entre las 28 ciudades evaluadas.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Papa León XIV sufre incidente durante recorrido en Las Palmas: cámaras lo captaron agarrándose el ojo

    Lima Metropolitana y Callao registraron el ingreso mensual más alto, seguidos por Moquegua y Chachapoyas.

    CiudadIngreso promedio
    Lima Metropolitana y CallaoS/2.579,60
    MoqueguaS/2.549,90
    ChachapoyasS/2.527,30
    Puerto MaldonadoS/2.397,50
    IcaS/2.306,70

    En contraste, Juliaca presentó el ingreso más bajo, con S/1.406,50 mensuales.

    Trabajadores universitarios reciben sueldos más altos

    El nivel educativo también marca una diferencia. Los trabajadores con formación universitaria percibieron un promedio de S/3.388,90 al mes, mientras que aquellos con educación primaria o menor nivel alcanzaron S/984,70.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Dónde se gana más en Perú? Sueldo promedio llega a S/1.982 y estas ciudades lideran el ranking
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡CONFIRMADO POR SBS! Popular entidad financiera es DISUELTA en Perú y esto pasará con sus socios

    Papa León XIV sufre incidente durante recorrido en Las Palmas: cámaras lo captaron agarrándose el ojo

    ¡FUERTE TEMBLOR EN PERÚ! Reportan sismo de magnitud 5,4 en Marcona: esto se sabe del movimiento

    CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedor

    CTS de noviembre 2026 llegará con un BENEFICIO EXTRA para estos trabajadores: conoce quiénes lo recibirán

    Lo más vistos en Ocio

    CONFIRMADO | Anuncian SUSPENSIÓN de CLASES escolares en Callao este lunes 16 de noviembre por visita del papa León XIV

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza