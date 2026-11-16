¿Dónde se gana más en Perú? Sueldo promedio llega a S/1.982 y estas ciudades lideran el ranking

¿Dónde se gana más en Perú? Sueldo promedio llega a S/1.982 y estas ciudades lideran el rankingÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El sueldo promedio de los trabajadores peruanos registró un importante incremento. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el ingreso mensual alcanzó los S/1.982,50 entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, lo que representa un aumento de S/133 respecto al periodo anterior.
Pese a esta mejora, no todos los trabajadores reciben remuneraciones similares. El sector económico, la ciudad donde laboran y su nivel de estudios influyen considerablemente en sus ingresos.
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¿Cuáles son los sectores que pagan los mejores sueldos en Perú?
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la construcción encabeza las actividades económicas con mayores ingresos mensuales.
|Sector económico
|Ingreso promedio
|Construcción
|S/2.367
|Servicios
|S/2.348,20
|Manufactura
|S/2.027,90
|Comercio
|S/1.747,10
|Agricultura, pesca y minería
|S/1.194
Estas cifras corresponden a ingresos promedio por actividad económica y no representan un sueldo obligatorio para todos los trabajadores.
¿En qué ciudades del Perú se gana más dinero?
El informe del INEI también identificó importantes diferencias salariales entre las 28 ciudades evaluadas.
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Lima Metropolitana y Callao registraron el ingreso mensual más alto, seguidos por Moquegua y Chachapoyas.
|Ciudad
|Ingreso promedio
|Lima Metropolitana y Callao
|S/2.579,60
|Moquegua
|S/2.549,90
|Chachapoyas
|S/2.527,30
|Puerto Maldonado
|S/2.397,50
|Ica
|S/2.306,70
En contraste, Juliaca presentó el ingreso más bajo, con S/1.406,50 mensuales.
Trabajadores universitarios reciben sueldos más altos
El nivel educativo también marca una diferencia. Los trabajadores con formación universitaria percibieron un promedio de S/3.388,90 al mes, mientras que aquellos con educación primaria o menor nivel alcanzaron S/984,70.