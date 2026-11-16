¿Dónde se gana más en Perú? Sueldo promedio llega a S/1.982 y estas ciudades lideran el ranking

INEI confirma que el sueldo promedio en Perú subió a S/1.982 . Conoce los sectores y ciudades con mejores ingresos y cuánto ganan los trabajadores universitarios.

El sueldo promedio de los trabajadores peruanos registró un importante incremento. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el ingreso mensual alcanzó los S/1.982,50 entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, lo que representa un aumento de S/133 respecto al periodo anterior.

Pese a esta mejora, no todos los trabajadores reciben remuneraciones similares. El sector económico, la ciudad donde laboran y su nivel de estudios influyen considerablemente en sus ingresos.

¿Cuáles son los sectores que pagan los mejores sueldos en Perú?

De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la construcción encabeza las actividades económicas con mayores ingresos mensuales.

Sector económico Ingreso promedio Construcción S/2.367 Servicios S/2.348,20 Manufactura S/2.027,90 Comercio S/1.747,10 Agricultura, pesca y minería S/1.194

Estas cifras corresponden a ingresos promedio por actividad económica y no representan un sueldo obligatorio para todos los trabajadores.

¿En qué ciudades del Perú se gana más dinero?

El informe del INEI también identificó importantes diferencias salariales entre las 28 ciudades evaluadas.

Lima Metropolitana y Callao registraron el ingreso mensual más alto, seguidos por Moquegua y Chachapoyas.

Ciudad Ingreso promedio Lima Metropolitana y Callao S/2.579,60 Moquegua S/2.549,90 Chachapoyas S/2.527,30 Puerto Maldonado S/2.397,50 Ica S/2.306,70

En contraste, Juliaca presentó el ingreso más bajo, con S/1.406,50 mensuales.

Trabajadores universitarios reciben sueldos más altos