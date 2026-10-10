Brunella Torpoco celebra aniversario junto a figuras nacionales e internacionales

La salsera chalaca Brunella Torpoco va a tirar la casa por la ventana con la celebración de su aniversario, el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, junto a destacadas figuras nacionales e internacionales.

"Cada día me siento agradecida y bendecida por el respaldo que el público me brinda y, por eso, estamos realizando una fiesta especial como la celebración de mi aniversario para compartir con mi gente y entregarles todo mi talento como lo vengo haciendo en estos últimos años. El 27 de noviembre va a ser una noche especial donde tendré a grandes invitadas nacionales y hasta internacionales", comentó Brunella Torpoco.

La cantante del barrio de Chacarita del Callao ha tenido una carrera en constante ascenso en los últimos años, que la han llevado a destacar con notoriedad en el mercado internacional, pues acaba de ser nominada como Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat, donde comparte terna con figuras como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Grupo Niche, Rubén Blades, Jerry Rivera y otros.

"El aplauso del público es la vitamina para seguir trabajando, creando y lanzar nuevos temas al público. Me siento feliz y orgullosa como peruana de la nominación recibida y espero el apoyo de todos. Hace poco también lancé un tema junto al maestro Melcochita, que fue viral en las redes sociales", indicó Brunella Torpoco.

A sus 28 años, la salsera peruana ha impuesto temas como 'Honda - Costumbres', 'Mix Guarachas', 'Otro Ocupa mi Lugar', 'Así fue' y muchos más; y es considerada una de las mejores voces de la nueva generación de cantantes.

La celebración de su aniversario se realizará el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, y las entradas se adquieren en Tickemaster.