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Ale Baigorria sorprende con advertencia tras las declaraciones de Pamela López sobre su hermano: "Cuidado con reírte demasiado"

Alejandra Baigorria publicó un contundente mensaje en redes luego de que Pamela López revelara detalles de un antiguo contacto con su hermano Derek Baigorria.

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    Ale Baigorria sorprende con advertencia tras las declaraciones de Pamela López sobre su hermano: "Cuidado con reírte demasiado"
    Alejandra Baigorria no se quedó callada y lanzó lapidario mensaje a Pamela López.
    Ale Baigorria sorprende con advertencia tras las declaraciones de Pamela López sobre su hermano: "Cuidado con reírte demasiado"

    Alejandra Baigorria llamó la atención con un fuerte mensaje publicado en sus redes sociales, justo después de que Pamela López revelara que tiempo atrás tuvo contacto con Derek Baigorria, hermano menor de la empresaria.

    Desde Japón, la popular 'Gringa de Gamarra' compartió una reflexión sobre las personas que decide apartar de su vida, aunque no mencionó directamente a Pamela ni confirmó que sus palabras estuvieran relacionadas con sus recientes declaraciones.

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    Alejandra Baigorria lanza contundente reflexión desde Japón

    A través de Instagram, la empresaria aseguró que con el paso del tiempo ha decidido alejarse de personas que alguna vez consideró cercanas.

    "Sigo tachando nombres, incluso de personas que alguna vez consideré importantes, que estuvieron a mi lado en momentos especiales, que invité a mi mesa y abracé como parte de los míos", escribió.

    Luego profundizó en su mensaje y dejó claro que ahora prefiere proteger su tranquilidad.

    La empresaria compartió fuerte mensaje en redes.
    La empresaria compartió fuerte mensaje en redes.

    "Pero con el tiempo, los lobos disfrazados de ovejas terminan mostrando los dientes. Y algunos hasta muerden la mano que un día los recibió (...) Mi lista se hace más corta, pero mi paz crece, mi energía se protege y mi luz brilla cada vez más".

    Baigorria también lanzó una advertencia sobre juzgar la vida de otras personas.

    "Cuidado con reírte demasiado de la historia de otros... sobre todo cuando la tuya tiene capítulos que preferirías que nadie leyera. Porque antes de señalar, hay que estar muy seguros de tener las manos limpias", añadió.

    ¿Qué contó Pamela López sobre Derek Baigorria?

    La publicación apareció luego de que Pamela López hablara sobre Derek Baigorria durante una conversación con Kurt Villavicencio en 'Vale Todo'.

    Según relató, inicialmente el hermano de Alejandra se habría comunicado con ella por un posible trabajo publicitario.

    "¿Quién de ellos corre moto? (Derek) Me contactó para publicidad, me dijo que tenía una marca, no recuerdo de qué y que sus asistentes contestaban los mensajes, me pidió mi número, íbamos a llegar a un acuerdo. Pero nunca se llegó a dar ese trabajo", señaló.

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    Pamela López asegura que recibió llamadas posteriores

    López sostuvo que el contacto no terminó allí y afirmó que posteriormente habría recibido llamadas que le resultaron incómodas.

    "Lo que sí se daba era llamadas continuas diciéndome que qué quería, preguntándome que qué quería, si quería que me regale alguna cartera, un viaje, bolsos, cosas. Sí, me pareció totalmente desubicado, eso fue hace como dos años o un año aprox., por ahí", manifestó.

    Por ahora, Alejandra Baigorria no ha señalado públicamente que su mensaje estuviera dirigido a Pamela López ni se ha pronunciado de manera directa sobre lo contado acerca de su hermano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ale Baigorria sorprende con advertencia tras las declaraciones de Pamela López sobre su hermano: "Cuidado con reírte demasiado"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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