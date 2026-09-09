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Magaly cuestiona las declaraciones de Gisela sobre Viviana Rivasplata y lanza contundente comentario: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”

Magaly Medina cuestionó el relato de Gisela Valcárcel sobre su separación de Roberto Martínez y criticó la comparación que hizo con Viviana Rivasplata.

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    Magaly cuestiona las declaraciones de Gisela sobre Viviana Rivasplata y lanza contundente comentario: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”
    La conductora criticó lo mencionado en el libro de Gisela Valcárcel. | Composición Wapa
    Magaly cuestiona las declaraciones de Gisela sobre Viviana Rivasplata y lanza contundente comentario: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”

    Magaly Medina volvió a referirse a Gisela Valcárcel, esta vez por las confesiones que la conductora realizó sobre el final de su matrimonio con Roberto Martínez y las inseguridades que le generó la posterior relación del exfutbolista con Viviana Rivasplata.

    El tema surgió a raíz de las declaraciones que Gisela ofreció durante la presentación de su libro 'El poder de ser tú', donde recordó cómo vivió aquella etapa y la manera en que comparaba su apariencia con la nueva pareja de su exesposo.

    Magaly Medina critica la versión de Gisela Valcárcel

    Durante 'Magaly TV La Firme', la periodista rechazó la forma en que Gisela relató aquel episodio y consideró que estaba presentándose desde una posición de víctima.

    "Ay, por favor, qué manera de victimizarse esta mujer", expresó Magaly Medina al referirse al pasaje del libro y a las declaraciones públicas de Valcárcel.

    La conductora sostuvo que, en aquella época, Gisela ya era una de las figuras más importantes de la televisión peruana.

    "Era la reina de la televisión, tenía todo el poder del mundo", afirmó.

    Magaly también cuestionó la comparación que la 'Señito' hizo entre ella y la mujer que inició una relación con Roberto Martínez.

    "¿Cómo vas a sentir que el mundo se te viene abajo si tu marido te cambió un Rolex por un Casio?", dijo.

    Luego añadió una reflexión sobre cómo suelen contarse este tipo de historias años después.

    "Todo el mundo cuenta la historia a su manera y victimizándose a su manera. Nadie quiere quedar mal, todos quieren parecer las buenas del cuento", sentenció.

    Gisela Valcárcel recuerda cómo se comparaba con Viviana Rivasplata

    Durante la presentación de 'El poder de ser tú', Gisela explicó que la nueva relación de Roberto Martínez afectó la percepción que tenía sobre sí misma.

    Aunque evitó mencionar directamente a Viviana Rivasplata, describió cómo veía a la mujer que entonces acompañaba a su exesposo.

    "Yo veía a la persona que estaba con Roberto como Claudia Schiffer, como si midiera un metro ochenta y yo con mi pobre metro 65, la miraba rubia como si nunca el cabello se le fuera a acabar", relató la conductora.

    Valcárcel reconoció que permanecer atrapada en esa comparación habría impedido que siguiera avanzando.

    "Si yo me quedaba allí, no llegaba hasta aquí", expresó.

    Gisela asegura que necesitó aprender a perdonar

    La conductora también señaló que superar esa etapa tomó tiempo y que el perdón terminó siendo parte importante de su proceso personal.

    "El perdón ha sido un proceso necesario", afirmó durante la presentación de su libro.

    En medio de la separación, Gisela decidió tomar distancia de Roberto Martínez mientras intentaba reconstruirse emocionalmente tras el fin del matrimonio.

    Ahora, décadas después de aquellos hechos, sus confesiones volvieron a colocar esa historia en el centro de la conversación y provocaron la contundente respuesta de Magaly Medina.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly cuestiona las declaraciones de Gisela sobre Viviana Rivasplata y lanza contundente comentario: “Tu marido cambió un Rolex por un Casio”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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