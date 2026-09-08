El empresario realizó un pago inicial, pero las amenazas persistieron. La policía detuvo a los implicados en San Martín de Porres y confiscó dinero, celulares y una moto.

Detienen a tiktoker peruano por presunta extorsión: habría exigido S/50.000 por un video | Foto: captura América

Detienen a tiktoker peruano por presunta extorsión: habría exigido S/50.000 por un video | Foto: captura América

La Policía Nacional realizó la captura de Abel Hames Abad Valladares y María Fernanda Pérez Zapata, quienes son investigados por supuestamente haber extorsionado a un empresario y lo amenazaron con divulgar un video íntimo. Según las primeras investigaciones, los acusados exigían S/ 50.000 para evitar que el contenido se hiciera público en redes sociales o fuera compartido con terceros.

La acción policial se efectuó en San Martín de Porres, cuando los dos sospechosos se desplazaban juntos y se descubrió que el empresario afectado ya había transferido S/ 10.000, pero la extorsión no cesó. Ante la situación, decidió denunciar, lo que activó a los agentes de la Dirincri para identificar y detener a los presuntos chantajistas.

Durante el operativo, se decomisaron S/ 6.200 en efectivo, tres celulares, tarjetas bancarias y una motocicleta. Estos elementos fueron puestos a disposición del personal especializado para analizar su posible relación con la extorsión.

Detenidos por extorsión con video íntimo: Abel Hames Abad Valladares y María Fernanda Pérez Zapata

Abad Valladares es conocido por crear contenido para TikTok y participar regularmente en programas televisivos de concursos. Además, la policía también investiga si ambos detenidos tienen conexiones con un grupo criminal que operaría en Lima.

Inicio del chantaje

Según la versión policial, Pérez Zapata tenía una relación personal con el empresario, la cual habría utilizado para obtener un video íntimo sin su consentimiento. Posteriormente, contactó a Abad Valladares para iniciar la extorsión.

Los investigadores afirman que los acusados exigieron un pago de S/ 50.000, bajo la amenaza de difundir las imágenes. El empresario llegó a transferirle S/ 10.000, pero las demandas de dinero continuaron.

Tras investigar las comunicaciones y transacciones financieras involucradas, la Policía logró localizar a los sospechosos y detenerlos en San Martín de Porres.

Investigación de teléfonos móviles para identificar más implicados

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, donde las diligencias continúan. Los especialistas inspeccionarán los tres celulares incautados para determinar cómo se realizaron las amenazas y evaluar si hay más personas implicadas.

Se efectuarán también análisis sobre las tarjetas bancarias y el dinero incautado, S/ 6.200, para establecer su origen y verificar si hubo más cobros similares.