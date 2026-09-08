Perú cuenta con la primera Unidad de Arritmias acreditada bajo estándares europeos de excelencia

La Unidad Clínica de Alto Desempeño (UCAD) de Arritmias de Clínica Delgado implementó el Modelo EFQM, fortaleciendo una atención integral, segura y centrada en la persona.

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo uno de los principales desafíos para la salud pública. En el Perú, la Encuesta Demográfica y Salud Familiar 2025 (ENDES 2025), publicada este año por el INEI, registró que el 62,8% de los adultos de 65 años a más presentan al menos una comorbilidad que se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiaca. Entre ellas, destacan las arritmias cardíacas, alteraciones del ritmo del corazón que, sin un diagnóstico y tratamiento oportunos, pueden incrementar el riesgo de complicaciones y afectar significativamente la calidad de vida.

Frente a esta realidad, la Unidad Clínica de Alto Desempeño (UCAD) de Arritmias de Auna se convirtió en la primera Unidad de Arritmias del Perú y del mundo acreditada bajo el Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management), uno de los marcos de excelencia organizacional más reconocidos a nivel internacional. Este modelo impulsa una atención basada en la mejora continua, la seguridad del paciente, la innovación y la experiencia de las personas durante todo su proceso de atención.

"Recibir un diagnóstico cardiovascular suele generar incertidumbre tanto en el paciente como en su familia. Nuestro compromiso es acompañarlos en cada etapa del proceso, brindándoles una atención oportuna, coordinada y personalizada que les permita sentirse seguros y respaldados durante todo su tratamiento", señaló el Dr. Jorge Salinas Arce, coordinador de la UCAD de Arritmias de Clínica Delgado Auna.

La implementación del modelo EFQM fortalece un sistema de atención integral que articula la evaluación especializada, el diagnóstico oportuno, el tratamiento de alta complejidad, el seguimiento estructurado y el telemonitoreo de pacientes, garantizando la continuidad del cuidado incluso después del alta médica.

"Implementar este modelo representa un paso importante para seguir elevando los estándares de calidad de la atención cardiovascular en el país. No solo buscamos ofrecer procedimientos altamente especializados, sino también asegurar que cada paciente viva una experiencia de atención segura, humana y basada en resultados clínicos", añadió el especialista.

La UCAD de Arritmias atiende pacientes con patologías como fibrilación auricular, taquicardias supraventriculares y ventriculares, bradiarritmias, síncope, disautonomías y otras alteraciones del ritmo cardíaco, así como pacientes portadores de marcapasos, desfibrilador y dispositivos de sensado de largo plazo (holter subcutáneo).