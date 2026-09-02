Cocina amazónica en Lima: una propuesta que cumple cinco años reinterpretando sabores de la selva

Conoce la propuesta gastronómica que cumple cinco años en Lima y combina ingredientes amazónicos, recetas tradicionales y técnicas contemporáneas.

A cinco años de su apertura, Huambra tiene propuesta gastronómica inspirada en la Amazonía peruana y continúa desarrollando una carta basada en ingredientes nativos y técnicas contemporáneas.

El proyecto comenzó durante la pandemia como un emprendimiento familiar dedicado a la venta de juanes por delivery. Con el tiempo, la iniciativa pasó a convertirse en un restaurante especializado en cocina amazónica en Lima, tomando como referencia recetas transmitidas dentro de la familia.

El nombre del establecimiento está inspirado en la palabra “huambrilla”, utilizada para referirse a una niña o muchacha, y guarda relación con las mujeres que participaron en el desarrollo inicial del proyecto.

Ingredientes amazónicos y técnicas contemporáneas

La propuesta culinaria incorpora procesos como la cocción al vacío, el ahumado, la fermentación y la deshidratación. Entre los insumos empleados aparecen productos propios de la Amazonía como la mishkina, el sachaculantro, el ají charapita, el tucupí, el copoazú y el aguaje.

La carta también incluye preparaciones tradicionales, entre ellas los juanes de gallina y pollo elaborados a partir de recetas familiares. A estas se suman platos que incorporan otras influencias culinarias, como un chaufa amazónico acompañado de costillas ahumadas y salsa char siu.

Además de la comida, el concepto del local incluye referencias a la cultura amazónica dentro de su propuesta gastronómica y de bebidas.

"Queremos que cada persona que entre a Huambra se sienta como en casa y, por un momento, viaje a la Amazonía peruana", declaró Juan Pablo Mansilla.