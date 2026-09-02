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Cocina amazónica en Lima: una propuesta que cumple cinco años reinterpretando sabores de la selva

Conoce la propuesta gastronómica que cumple cinco años en Lima y combina ingredientes amazónicos, recetas tradicionales y técnicas contemporáneas.

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    Cocina amazónica en Lima: una propuesta que cumple cinco años reinterpretando sabores de la selva
    Prueba los deliciosos platos. | Composición Wapa
    Cocina amazónica en Lima: una propuesta que cumple cinco años reinterpretando sabores de la selva

    A cinco años de su apertura, Huambra tiene propuesta gastronómica inspirada en la Amazonía peruana y continúa desarrollando una carta basada en ingredientes nativos y técnicas contemporáneas.

    El proyecto comenzó durante la pandemia como un emprendimiento familiar dedicado a la venta de juanes por delivery. Con el tiempo, la iniciativa pasó a convertirse en un restaurante especializado en cocina amazónica en Lima, tomando como referencia recetas transmitidas dentro de la familia.

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    El nombre del establecimiento está inspirado en la palabra “huambrilla”, utilizada para referirse a una niña o muchacha, y guarda relación con las mujeres que participaron en el desarrollo inicial del proyecto.

    Ingredientes amazónicos y técnicas contemporáneas

    La propuesta culinaria incorpora procesos como la cocción al vacío, el ahumado, la fermentación y la deshidratación. Entre los insumos empleados aparecen productos propios de la Amazonía como la mishkina, el sachaculantro, el ají charapita, el tucupí, el copoazú y el aguaje.

    La carta también incluye preparaciones tradicionales, entre ellas los juanes de gallina y pollo elaborados a partir de recetas familiares. A estas se suman platos que incorporan otras influencias culinarias, como un chaufa amazónico acompañado de costillas ahumadas y salsa char siu.

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    Además de la comida, el concepto del local incluye referencias a la cultura amazónica dentro de su propuesta gastronómica y de bebidas.

    "Queremos que cada persona que entre a Huambra se sienta como en casa y, por un momento, viaje a la Amazonía peruana", declaró Juan Pablo Mansilla.

    Tras cinco años de funcionamiento, el proyecto continúa enfocado en la incorporación de productos, recetas y técnicas vinculadas con la gastronomía de la selva peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cocina amazónica en Lima: una propuesta que cumple cinco años reinterpretando sabores de la selva
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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