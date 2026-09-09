Magaly Medina SE CANSÓ de Alejandra Baigorria por CULPARLA de todo lo que enfrenta en redes y la PARCHA EN VIVO

Magaly Medina comentó que no existe un complot en contra de Alejandra Baigorria , enviándole un claro mensaje.

Magaly Medina volvió a expresar su opinión sobre Alejandra Baigorria, criticando cómo la empresaria maneja las críticas en redes sociales. La presentadora de Magaly TV La Firme observó que la esposa de Said Palao parece culpar a su programa por varios eventos en su vida y negó cualquier intento de perjudicarla.

El análisis de la periodista se produjo en el contexto de un largo comentario sobre la vida pública de Alejandra, quien frecuentemente responde a los usuarios que critican aspectos de su vida o hacen comentarios negativos en sus plataformas digitales.

Desde la perspectiva de Magaly, esta conducta da demasiada importancia a sus críticos y, especialmente, al programa que dirige. "Parece que todo lo que le ocurre está relacionado con este programa, como si todos aquí estuviéramos planeando evitar su felicidad. No es así", afirmó la conductora.

Magaly Medina rechaza acusaciones de querer dañar a Alejandra Baigorria

En su intervención, Magaly Medina subrayó que su programa se dedica a observar y comentar acontecimientos protagonizados por personajes públicos. "Nuestra tarea es observar y comentar lo que otros no ven a tiempo", explicó.

La presentadora hizo este comentario mientras criticaba la importancia que Alejandra Baigorria atribuye a las críticas sobre su vida. Según explicó, cuando alguien decide exponerse públicamente, es natural que se hable de ciertos aspectos en televisión, pero esto no significa que haya un deseo de dañarla.

Magaly también cuestionó por qué la empresaria interpreta las informaciones o críticas de su programa como una supuesta campaña contra ella. "¿Por qué le otorga tanta importancia a nuestro programa?", preguntó.

Comentario de Alejandra Baigorria que provocó la reflexión de Magaly Medina

Otro aspecto que Magaly Medina consideró al cuestionar la postura de Alejandra Baigorria fue un mensaje que la empresaria compartió en redes sociales por su cumpleaños, donde enfatizaba la necesidad de vivir el momento presente y no gastar energía en cosas o personas que no lo merecen.

"Disfruta del momento presente, vive el día a día y deja de concentrarte en lo que no tiene importancia", escribió Alejandra Baigorria en su publicación. Sin embargo, Magaly opinó que esa misma reflexión podría aplicarla a su comportamiento online.

“Eso es lo que deberías hacer. Por ejemplo, Alejandra, podrías empezar por tus redes sociales”, sugirió la conductora de Magaly TV La Firme. La periodista criticó que Baigorria, aunque aconseja no prestar atención a lo irrelevante, continúa reaccionando públicamente a comentarios que le desagradan.