¡CONMOVEDOR MENSAJE TRAS SU PARTIDA! Falleció Gastón Acurio Velarde, padre del chef Gastón Acurio, y su familia despide al patriarca a los 96 años

Gastón Acurio Velarde falleció a los 96 años . Su hijo, el chef Gastón Acurio , le dedicó una emotiva despedida y recordó su legado político y familiar.

El chef se despidió de su padre.

El chef se despidió de su padre.

Gastón Rodrigo Acurio Velarde, exsenador de la República y figura histórica de Acción Popular, falleció a los 96 años este lunes 7 de septiembre. La noticia fue confirmada por su hijo, el reconocido chef Gastón Acurio Jaramillo, quien le dedicó un extenso mensaje en redes sociales.

Acurio Velarde tuvo una larga trayectoria política: fue senador en tres periodos y ministro de Estado durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Su partida también generó mensajes de pesar en el Congreso, Acción Popular y la Federación Peruana de Tenis, debido a que era abuelo del tenista Ignacio Buse.

Gastón Acurio Velarde tuvo una extensa carrera política

Nacido en Cusco el 25 de diciembre de 1928, estudió Ingeniería Civil y se vinculó desde joven con Acción Popular. Entre 1965 y 1967 ocupó el cargo de ministro de Fomento y Obras Públicas.

Posteriormente fue elegido senador en 1980, 1985 y 1990. Su último periodo quedó interrumpido tras el cierre del Congreso del 5 de abril de 1992.

El exdiputado Edmundo del Águila Morote lo recordó como "un hombre de un buen discurso político" y "pegado a la línea política de Acción Popular en los momentos más difíciles".

"Era una persona muy activa, conocía los problemas del Perú, sobre todo de su departamento. Hablaba el quechua. Está entre los líderes de primera línea que tuvo Belaunde", agregó.

También resumió su visión de la actividad pública con una frase: la política, para Acurio Velarde, "es para servir, no para servirse".

Gastón Acurio despide a su padre con emotivo mensaje

El chef Gastón Acurio recordó a su padre como un hombre íntegro que supo ejercer cargos de poder sin perder sus principios.

"Recuerdo al hombre íntegro que conoció muy joven el poder y pasó por él sin mancharse. Al senador respetado. Al hombre que defendía sus convicciones sin herir, sin humillar, sin levantar la voz", escribió.

También destacó las enseñanzas que recibió durante los viajes que compartieron por distintas regiones del país.

"Nos mostró el Perú desde niños. Sus caminos, su gente, sus dolores. Nos enseñó a mirar con afecto, a no sentirnos nunca por encima de nadie", señaló Acurio.

El reconocido chef Gastón Acurio dedicó unas conmovedoras palabras a su fallecido padre.

El cocinero resumió parte de ese legado personal con otra reflexión: "Cumplir la palabra. Ser agradecido. Ser leal. Hoy entiendo que ahí estaba su verdadera obra".

Duele, papá: el mensaje final de Gastón Acurio

Hacia el final de su publicación, el empresario gastronómico expresó el impacto emocional de la pérdida.

"Y ahora te has ido y duele, papá. Hay una parte de mí que quisiera ser niño esta noche y pedirte que no te vayas. Pero te recuerdo y me pongo de pie", escribió.

Luego cerró con una sentida despedida:

"Quizás uno nunca termina de despedirse de su padre. Quizás uno aprende a llevarlo adentro. Y allí te llevaré yo, mientras viva. Gracias, papá. Por tu mano, tu ejemplo, tu amor. Don Gastón Acurio Velarde. Para muchos, un gran señor. Para mí, simplemente, mi papá. Descansa en paz", concluyó.

Congreso, Acción Popular y tenis peruano expresan condolencias

La Federación Peruana de Tenis se sumó a los mensajes de pesar por el vínculo de Acurio Velarde con Ignacio Buse.

"La Federación Peruana de Tenis expresa sus más sentidas condolencias a nuestro tenista Ignacio Buse Acurio y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su abuelo, Gastón Acurio Velarde", señaló la institución.

Además, recordó su cercanía con este deporte: "Fue, además, una persona muy allegada al tenis, deporte que practicó durante toda su vida en el Club Lawn Tennis de la Exposición".

Por su parte, el Congreso expresó: "El Congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias a la familia y amigos del exsenador de la República, Gastón Acurio Velarde".