¡EN APRIETOS! ¿Jefferson Farfán podría terminar en prisión? Magaly Medina SACA A LA LUZ delicado motivo

Magaly Medina reveló en su programa que la documentación presentada por el exfutbolista no fue suficiente para validar el cumplimiento de la terapia, lo que podría llevar a sanciones.

Jefferson Farfán vuelve a estar en el centro de la polémica por un proceso judicial que podría adquirir una nueva dimensión. El exfutbolista habría tenido dificultades para acreditar el cumplimiento de una terapia psicológica que le fue impuesta como parte de las medidas dictadas dentro del caso relacionado con Darinka Ramírez.

La situación fue expuesta por Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV, La Firme’, donde mostró documentos vinculados al expediente y cuestionó que el exseleccionado nacional hubiera presentado pruebas suficientes para demostrar que acató la disposición judicial. Ahora, el caso podría continuar ante el Ministerio Público y eventualmente ser evaluado desde el ámbito penal.

¿Qué pasó con Jefferson Farfán y las terapias psicológicas?

El caso se originó a partir de las disposiciones emitidas por el 15.º Juzgado de Familia, subespecialidad en Violencia contra la Mujer, en el marco del proceso relacionado con Darinka Ramírez.

Como parte de las medidas establecidas, Jefferson Farfán debía someterse a terapias psicológicas y posteriormente entregar la documentación necesaria para acreditar ante las autoridades que había cumplido con dicha obligación.

No obstante, la documentación que fue presentada por el exdeportista habría generado observaciones por parte del juzgado. Según los documentos difundidos por Magaly Medina, los elementos entregados no habrían sido suficientes para confirmar que Farfán cumplió efectivamente con el tratamiento dispuesto.

La conductora cuestionó esta situación durante su programa y puso en duda que el exjugador hubiera cumplido con la orden judicial en los términos establecidos. En ese contexto, le realizó directamente una pregunta al exfutbolista: "¿Acudiste a tus terapias, sí o no?".

Magaly Medina también llamó la atención sobre la falta de cumplimiento que, según lo mostrado en el programa, se habría producido pese a tratarse de una disposición emitida por un juzgado. La presentadora incluso cuestionó a quienes suelen salir en defensa del exfutbolista y planteó que el hecho podría estar relacionado con una falta de atención frente a sus obligaciones judiciales.

¿Jefferson Farfán podría ir a prisión por este caso?

La situación tomó un rumbo más complejo luego de que el Juzgado de Familia concretara el apercibimiento previamente establecido y dispusiera que se remitieran copias del expediente al Ministerio Público.

Con esta medida, el caso podría ser evaluado por la Fiscalía para determinar si corresponde iniciar una investigación penal contra Jefferson Farfán por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

El abogado Ysrael Castillo explicó que este ilícito podría alcanzar una pena de hasta ocho años de prisión, dependiendo de las circunstancias y de lo que determinen las autoridades. Sin embargo, esta posibilidad no significa que el exfutbolista haya recibido una condena ni que exista actualmente una orden que establezca su ingreso a un centro penitenciario.

Por ahora, la remisión del expediente representa el inicio de una posible nueva etapa del proceso. Será el Ministerio Público el encargado de analizar los hechos y establecer si existen elementos suficientes para continuar con las acciones correspondientes.

De esta manera, el caso que inicialmente se desarrollaba dentro del ámbito de familia podría incorporar una eventual investigación en materia penal. Las próximas diligencias serán determinantes para conocer si Jefferson Farfán tendrá que responder ante la Fiscalía por el presunto incumplimiento de la medida judicial.