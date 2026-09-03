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Susana Alvarado CONMUEVE a todos al compartir misterioso mensaje tras las críticas por Paco Bazán: "No me enseñaste..."

¿Se separaron? Tras las declaraciones de Magaly Medina sobre el supuesto daño a Paco Bazán, Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, decidió compartir un mensaje conmovedor en redes.

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    Susana Alvarado CONMUEVE a todos al compartir misterioso mensaje tras las críticas por Paco Bazán: "No me enseñaste..."
    Susana Alvarado CONMUEVE a todos al compartir misterioso mensaje. | Composición Wapa
    Susana Alvarado CONMUEVE a todos al compartir misterioso mensaje tras las críticas por Paco Bazán: "No me enseñaste..."

    Susana Alvarado ha vuelto a ser tema de discusión en redes sociales luego de divulgar un mensaje vinculado a Corazón Serrano. Esto ocurre en medio de la controversia sobre su relación con Paco Bazán y las recientes opiniones de Magaly Medina. Aunque no respondió directamente a las críticas, su publicación captó la atención de sus seguidores.

    La cantante de cumbia suele mantener su vida privada al margen del escrutinio público y evita comentar sobre su relación sentimental. Sin embargo, esta vez difundió una imagen con una canción muy emotiva, desatando especulaciones debido al momento en que fue compartida.

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    LEE MÁS: Magaly Medina 'DESENMASCARA' a Susana Alvarado y lanza contundente mensaje sobre su relación con Paco Bazán

    Susana Alvarado comparte publicación de Corazón Serrano.
    Susana Alvarado comparte publicación de Corazón Serrano.

    El conmovedor mensaje de Susana Alvarado en redes sociales

    Susana Alvarado usó sus historias en Instagram para lanzar una publicación de Corazón Serrano que incluía un mensaje sobre desamor y crecimiento personal. La imagen tenía una nota que comenzaba: "Ay, amor, todo me enseñaste, menos olvidarte…".

    El texto prosiguió hablando del dolor emocional y la determinación de superarlo: "Aunque tenga el corazón llorando, yo del suelo me estoy levantando. Cueste lo que cueste yo de aquí te sacaré". Estas líneas fueron rápidamente notadas tras los recientes comentarios sobre su relación con Paco Bazán.

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    Comentarios de Magaly Medina sobre la relación de Susana y Paco

    La polémica se intensificó después de que Magaly Medina comentara públicamente sobre el estado actual de Paco Bazán en los medios y el ámbito del espectáculo peruano. La periodista cuestionó por qué el exfutbolista ha reducido su presencia mediática y sugirió que podría estar relacionado con su relación de pareja.

    "Hace tiempo está desaparecido de todos lados. Desaparecido, yo no sé si es a partir de su noviazgo con esta chica (Susana Alvarado). A veces que más te hacen las parejas en tu vida. ¿no? O te ayudan a subir o te ayudan a desaparecer y hundirte", expresó la 'Urraca' frente a las cámaras.

    SOBRE EL AUTOR:
    Susana Alvarado CONMUEVE a todos al compartir misterioso mensaje tras las críticas por Paco Bazán: "No me enseñaste..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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