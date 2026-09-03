¡NO PASÓ DESAPERCIBIDO! El traje típico de Josiane Sciotti en Miss Mundo 2026 desata polémica entre bolivianos

Josiane Sciotti desató polémica en Miss Mundo 2026 tras lucir un traje inspirado en la llamerada puneña y recibir cuestionamientos de usuarios bolivianos.

Josiane Sciotti representó a Perú en el Dances of the World de Miss Mundo 2026. | Composición Wapa

Josiane Sciotti representó a Perú en el Dances of the World de Miss Mundo 2026. | Composición Wapa

Josiane Sciotti, representante de Perú en Miss Mundo 2026, quedó en medio de una polémica luego de presentar un traje inspirado en la llamerada puneña durante el desfile 'Dances of the World' realizado en Vietnam.

La participación de la modelo peruana de 19 años provocó numerosos comentarios en redes sociales, especialmente de usuarios bolivianos que cuestionaron el origen de la danza y aseguraron que pertenece a las tradiciones de su país.

Josiane Sciotti genera polémica por traje inspirado en la llamerada

Durante la actividad realizada el miércoles 2 de septiembre, las candidatas mostraron danzas y vestimentas representativas de sus respectivos países.

Josiane Sciotti representó a Perú en el Dances of the World de Miss Mundo 2026.

Sciotti eligió una propuesta vinculada con la llamerada de Puno, expresión cultural relacionada con las comunidades de pastores y arrieros de camélidos del altiplano.

Luego de su presentación, algunos usuarios bolivianos cuestionaron la elección y mencionaron la presencia de esta danza en celebraciones como el Carnaval de Oruro. En contraste, usuarios peruanos defendieron que Puno cuenta con una tradición propia vinculada a esta manifestación cultural.

La candidata explicó el significado que buscó transmitir mediante su vestuario.

"Cada paso, cada movimiento de la onda y cada detalle de este traje cuentan una historia", expresó la modelo.

Miss Perú defiende la representación de la cultura puneña

Josiane sostuvo que su objetivo fue mostrar ante el público internacional una parte de la identidad andina del Perú y destacar el vínculo histórico que mantienen distintas comunidades con las llamas y alpacas.

La representante también recordó que la llamerada puneña fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2024.

Josiane Sciotti.

"Llevar esta danza a Miss Mundo fue mi manera de compartir con el mundo un pedacito de mi país, de nuestras raíces y de una tradición que merece ser conocida, respetada y celebrada", afirmó.

Hasta el momento, la organización de Miss Mundo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la controversia generada en redes sociales.

Josiane Sciotti se prepara para la final de Miss Mundo 2026

La polémica ocurre a pocos días de la gala final del certamen, programada para este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam. Sciotti competirá con representantes de alrededor de 110 países por convertirse en la sucesora de la tailandesa Suchata Chuangsri.

Antes de llegar a Miss Mundo, la peruana participó en diferentes concursos juveniles y posteriormente consiguió la corona de Miss World Perú 2026.