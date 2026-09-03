Serums 2026-II: Minsa publica la lista de postulantes aptos y observados del proceso de adjudicación

El Ministerio de Salud anunció el padrón oficial de profesionales habilitados e identificó a miles de aspirantes que deberán corregir inconsistencias para continuar en el concurso público.

El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó la publicación del listado de postulantes aptos y observados para el proceso de adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II. Esta publicación corresponde a la rigurosa fase de revisión y validación de las fichas de inscripción presentadas por miles de profesionales de la salud a nivel nacional. Los médicos, enfermeros, obstetras y demás especialistas inscritos ya pueden verificar su condición a través de los canales institucionales del Minsa.

A partir de la difusión del padrón, la entidad sanitaria precisó que los profesionales catalogados como observados contarán con un único plazo excepcional para regularizar su situación. La etapa de subsanación se desarrollará de manera estrictamente virtual entre el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre, con un límite fijado a las 6.00 p. m. del último día. Quienes no gestionen las correcciones requeridas dentro de esta ventana de tiempo pasarán automáticamente a la condición de no aptos, quedando excluidos de la presente convocatoria.

Principales causales de observación y trámite mediante el aplicativo digital

El Minsa detalló que las incidencias detectadas en los expedientes responden a diversos motivos administrativos y académicos. Entre las inconsistencias más frecuentes destacan la falta de validación de la colegiatura por parte de los colegios profesionales respectivos, así como certificados de promedio ponderado promocional que carecen de firmas, sellos o nombres de las autoridades universitarias competentes. Asimismo, se identificaron documentos cortados, ilegibles o la omisión del desglose de notas correspondiente al periodo de internado o prácticas profesionales.

Para levantar las observaciones, los postulantes deben ingresar de manera exclusiva al aplicativo oficial 'Serums Digital' empleando sus credenciales de acceso creadas durante el registro. En la pestaña de Datos Profesionales, el usuario podrá cargar o reemplazar el archivo observado, teniendo en cuenta que la plataforma únicamente permitirá realizar la modificación en una sola oportunidad. En el caso de profesionales con títulos obtenidos en el extranjero, la documentación presentada debe incluir indefectiblemente la Apostilla de La Haya o las legalizaciones correspondientes.

Evaluación final y expectativas para el despliegue del personal sanitario