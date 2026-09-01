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¿Quién es Enmanuel Parrado, el joven que fue captado con Korina Rivadeneira en el auto de Mario Hart?

'Magaly TV: la firme' develó la identidad del hombre junto a Korina Rivadeneira en el auto de Mario Hart. Descubre su nombre y ocupación.

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    ¿Quién es Enmanuel Parrado, el joven que fue captado con Korina Rivadeneira en el auto de Mario Hart?
    ¿Quién es Enmanuel Parrado, el GALÁN que apareció con Korina Rivadeneira en el auto de Mario Hart y a qué se dedica? | Composición El Popular
    ¿Quién es Enmanuel Parrado, el joven que fue captado con Korina Rivadeneira en el auto de Mario Hart?

    El treinta y uno de agosto, Korina Rivadeneira fue el centro de atención tras ser grabada por el programa de Magaly Medina junto a un enigmático hombre en el vehículo que Mario Hart, su expareja, le había confiado.

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    ¿Quién es Enmanuel Parrado, el galán vinculado a Korina Rivadeneira y a qué se dedica?

    Días antes, el 27 de agosto, Korina Rivadeneira fue documentada por las cámaras del programa de Magaly, llamando la atención al estar acompañada de un misterioso hombre dentro del auto que compartió con Mario Hart.

    Este hombre no solo la acompañó en trámites migratorios y a una organización benéfica, sino que también participó junto a ella en la recolección de ayuda luego del terremoto en Venezuela a principios de agosto.

    Aunque algunos pensaban que podría ser su chofer, las especulaciones fueron descartadas cuando su impecable estilo de vestir se distanció del típico de un conductor, diferenciándose especialmente de Mario Hart.

    Su nombre es Enmanuel Parrado, lo que facilita su conexión con Rivadeneira por actividades humanitarias previas, con recolección de donaciones para los afectados en Venezuela.

    Aparte de ser un apasionado del deporte, se le ve frecuentemente en el gimnasio y es fanático del mar, trabajando como anfitrión y creador de contenido en un canal de su país de origen.

    "Mi nombre es Enmanuel Parrado. Llevo siete años en mi profesión y la seguridad es esencial," compartió en una entrevista sobre su carrera.

    Enmanuel Parrado, el galán que apareció con Korina Rivadeneira en el auto de Mario Hart.
    Enmanuel Parrado, el galán que apareció con Korina Rivadeneira en el auto de Mario Hart.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién es Enmanuel Parrado, el joven que fue captado con Korina Rivadeneira en el auto de Mario Hart?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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