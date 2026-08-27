Jefferson Farfán arremete contra Magaly en medio de la RENUNCIA de Yahaira a su DENUNCIA : “La ridícula del año”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Magaly Medina sorprendió al disculparse públicamente con Yahaira Plasencia y compartir un video donde Yahaira anuncia que retira la denuncia por difamación que había presentado contra la periodista. Además, decidió no pedir compensación financiera, a diferencia de Jefferson Farfán, quien había solicitado S/300.000 en su caso.
Después de que la expareja del futbolista y la periodista compartieran el acuerdo alcanzado, 'La Foquita' manifestó su disgusto en redes sociales con una publicación que parecía ser una indirecta.
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Jefferson Farfán lanza en pleno retiro de denuncia de Yahaira Plasencia contra Magaly Medina
Magaly Medina y Yahaira Plasencia dieron la sorpresa al revelar que firmarán un acuerdo para concluir la batalla legal iniciada tras la denuncia por difamación presentada por Plasencia debido a los fuertes comentarios de Medina.
Luego de la aceptación de la denuncia, ambas partes prestaron sus declaraciones y Medina adoptó una postura conciliadora, al igual que la ex de Jefferson Farfán, quien anunció que desistiría de su denuncia para buscar tranquilidad en medio de una situación familiar complicada.
Medina también ofreció disculpas públicas a Plasencia y mostró empatía por su situación familiar, elogiando su decisión y revelando un consejo contundente a quienes aún intentan enredarla en problemas legales.
"Se cierra un capítulo. A pesar de la gente que busca llevarme a prisión por cualquier tontería, ella decidió esto por su complicada situación familiar (...). Aprendí hace años, y aconsejo a muchos: debemos separar el trabajo de la vida personal. Apagan las luces y yo felizmente vuelvo a mi hogar", comentó.
Posteriormente, Jefferson Farfán reapareció en redes sociales y sorprendió con un contundente comentario sobre la vida privada a la que aludió Medina.
Farfán criticó la contradicción en el consejo de la periodista, quien a menudo se involucra en la vida de los demás a través de su programa.
"El que ríe al último, ríe mejor... y no tengo prisa. No se metan en su intimidad, ya que ella nunca invade la vida privada de nadie. Respeto para la ridícula del año", escribió, acompañando el mensaje con una imagen de una bruja, aludiendo a la conductora de ATV.
Con estas palabras, Farfán dejó claro que, a diferencia de su exnovia, está decidido a continuar hasta las últimas repercusiones legales con Medina, rastreará su servicio comunitario y destacará presuntas irregularidades.